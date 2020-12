ცესკომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები შეაჯამა

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 3 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები შეაჯამა.

ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, არჩევნებში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3 511 853 იყო, პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობა კი – 1 992 891-მა ამომრჩეველმა მიიღო.

ცესკოს საბოლოო მონაცემებით, საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი ჯამში 9 სუბიექტმა გადალახა. ქვემოთ არჩევნების პროპორციულ ნაწილში გამარჯვებული პარტიებისა და ბლოკების მიერ მიღებული ხმებისა და საპარლამენტო მანდატების რაოდენობაა მოცემული:

რაც შეეხება მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებს, აქ 30-ვე ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქი მმართველმა გუნდმა მოიგო. ოცნების კანდიდატებმა 13 ოლქში გამარჯვება არჩევნების პირველივე ტურში მოიპოვეს, 17 ოლქში გამართულ მეორე ტურში კი, რომელიც ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე ჩატარდა, ასევე ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. შესაბამისად, ქართული ოცნება ახალ პარლამენტში ჯაშმი 90 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი.

აღსანიშნავია, რომ რვავე ოპოზიციური პარტია, რომელმაც არჩევნებში 1%-იანი ბარიერი გადალახა, არჩევნების შედეგებს არ ცნობს და არც ახალ პარლამენტში შესვლას აპირებს. ოპოზიცია ახალი არჩევნების დანიშვნას, ცესკოს თავმჯდომარის, თამარ ჟვანიას გადადგომასა და ყველა „პოლიტპატიმრის“ გათავისუფლებას ითხოვს.

ოპოზიციამ ამ მოთხოვნებით ქვეყნის მასშტაბით არაერთი აქცია უკვე გამართეს. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად, საქართველოში აშშ-ისა და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის დიალოგი დაიწყო. მათ შორის გამართული ორი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. დაგეგმილია მოლაპარაკების კიდევ ერთი რაუნდიც.

