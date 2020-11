ЦИК Грузии подвела итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии на своем заседании 13 ноября подвела итоги проведенных 31 октября парламентских выборов по пропорциональной части и подытожила результаты первого тура мажоритарной части. По данным ЦИК, в Парламент 10-го созыва войдут 9 партий.

По окончательным результатам ЦИК, правящая партия Грузинская мечта получила 48,22% голосов по пропорциональной части и проведет в Парламент 61 депутата. За ним следует Единое национальное движение с 27,18%, получившее 35 мест по результатам полученных голосов. Европейская Грузия будет представлена ​​в Парламенте 5 депутатами с 3,79%. По 4 депутата войдут в парламент от «Лело для Грузии», «Стратегии агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», получивших 3,15%, 3,15%, 3,14% и 2,89% голосов, соответственно. Партия «Граждане» Алеко Элисашвили получила два места в Парламенте с 1,33%. Лейбористская партия будет представлена ​​в парламенте 1 депутатом с 1%.

Что касается мажоритарной части выборов, то по окончательным результатам ЦИК, «Грузинская мечта» победила в первом же туре выборов в 13 одномандатных округых, а в 17 округах пройдут вторые туры.

Второй тур мажоритарных выборов также пройдет в избирательном округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги. Ранее, по данным ЦИК, кандидат Грузинской мечты Шалва Кереселидзе побеждал на выборах в первом туре, но после аннулирования результатов Ксанской колонии он получил 49,67% голосов, чего недостаточно для победы в первом туре.

Второй тур мажоритарных выборов состоится 21 ноября, и в 17 одномандатных округах с кандидатами Грузинской мечты конкурировать кандидаты от оппозиционных партий Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лейбористская партия, Граждане и Гирчи.

В этот же день состоится второй тур выборов мэра Кутаисского муниципалитета. Здесь с кандидатом Грузинской мечты будет конкурировать кандидат Национального движения.

Оппозиционные партии, преодолевшие 1%-ный барьер на парламентских выборах 31 октября, выразили недоверие результатам выборов, отказываются войти в новый Парламент и требуют назначения новых выборов. Они также не планируют участвовать во втором туре.

Между тем 12 сентября стартовал диалог между правящей командой и оппозиционными партиями при посредничестве послов США и ЕС в Грузии. Сегодня они встретились во второй раз. Планируется еще один раунд переговоров.

