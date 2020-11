По предварительным данным, на фоне бойкота оппозиции Грузинская мечта победила во всех 17 округах

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на втором туре парламентских выборов Грузинская мечта победила во всех 17 мажоритарных округах, где проходили выборы. Несмотря на то, что кандидаты оппозиции сняли свои кандидатуры и не участвовали во втором туре выборов, их имена и фамилии все равно были указаны в бюллетенях для голосования.

По данным ЦИК, 88% избирательных участков в Тбилиси уже подсчитаны. Ниже представлены предварительные результаты одномандатных мажоритарных округов в Тбилиси и регионах:

Тбилиси

# 1 Мтацминда

Бека Одишария — Грузинская мечта — 91,51%;

Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия — 8,49%.

# 2 Ваке

Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — 93,7%;

Элене Хоштария — Европейская Грузия — 6,3%.

# 3 Сабуртало

Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 89,97%;

Александр Элисашвили — Граждане — 10.03.

# 4 Исани

Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 92,74%;

Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в Ееинстве — 7,26%.

# 5 Самгори

Созар Субари — Грузинская мечта — 88,19%;

Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в единстве — 11,81%.

# 6 Дидубе

Георгий Вольский — Грузинская мечта — 89,66%;

Зураб Гирчи Джапаридзе — Гирчи — 10,34%.

# 7 Надзаладеви

Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — 91,14%;

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия — 8,86%.

# 8 Глдани

Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 89,22%;

Ника Мелия – ЕНД — Сила в единстве — 10,78%.

Регионы

# 10 Телави (подсчитано 79%)

Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 89,67%;

Георгий Ботковели — ЕНД – Сила в единстве — 10,33%.

# 11 Мцхета (подсчитано 89%)

Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — 93,23%;

Цезарь Чочели – ЕНД – Сила в единстве — 7,75%.

(Здесь сумма процентов, полученных кандидатами, превышает 100% и составляет 100,98%)

# 12 Рустави (подсчитано 54%)

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 87,65%;

Давид Киркитадзе – ЕНД – Сила в единстве — 12,35%.

# 16 Хашури (подсчитано 78%)

Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 91,04%;

Нато Чхеидзе — ЕНД – Сила в единстве — 8,96%.

# 21 Зестафони (подсчитано 78%)

Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 91,87%;

Каха Гецадзе — ЕНД — Сила в единстве 8,13%.

# 23 Кутаиси (подсчитано 37%)

Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 93,6%;

Григол Вашадзе — ЕНД – Сила в единстве — 8,54%.

(Здесь сумма процентов, полученных кандидатами, превышает 100% и составляет 102,14%)

# 27 Зугдиди (подсчитано 42%)

Ираклий Чиковани — Грузинская мечта — 94,06%;

Малхаз Джалагония — ЕНД – Сила в единстве — 5,94%

# 28 Батуми (подсчитано 40%)

Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — 88,47%;

Леван Варшаломидзе — ЕНД едина — 11,53%.

# 30 Хелвачаури (подсчитано 52%)

Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 88,73%;

Миша Болквадзе — ЕНД – Сила в единстве — 11,27%.

По данным ЦИК, во втором туре выборов приняли участие 562 664 избирателя, что составляет 26,29% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру. В первом туре парламентских выборов 31 октября приняло участие 56,11% от общего числа избирателей, а во втором туре парламентских выборов 2016 года — 37,5%.

Грузинская мечта победила в первом туре мажоритарных выборов в 13 одномандатных округах.

Парламент Грузии, в котором всего должно быть 150 депутатов, согласно недавно принятым поправкам, будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе и 30 депутатов, избранных по мажоритарной системе.

От Грузинской мечты в Парламент войдет 91 депутат (61 по пропорциональной и 30 по мажоритарной системе), а 59 мандатов будут распределены среди оппозиционных партий. На выборах 31 октября 1%-й предел преодолели всего 8 партий, но они выражают недоверие результатам выборов и не собираются входить в новый Парламент. Оппозиция требует назначения новых выборов, отставки председателя ЦИК и освобождения «политических заключенных».

