Альянс патриотов представил часть своего партийного списка и кандидата в мажоритарные депутаты в Кутаиси

«Альянс патриотов Грузии», который считается приближенной к Кремлю партией, на проведенном 13 сентября на центральной площади города Кутаиси (Западная Грузия) собрании представил первых 25 членов своего партийного списка и кандидата в мажоритарные депутаты Парламента от этого города к парламентским выборам.

Ниже представлены первые 25 кандидатов в партийном списке, которые будут баллотироваться на парламентских выборах 31 октября по пропорциональной системе от Альянса патриотов:

Ирма Инашвили, вице-спикер Парламента Гиорги Ломия, депутат Парламента Гоча Тевдорадзе, бывший депутат Парламента от Национального движения, бывший заместитель губернатора региона Имерети при президенте Михаиле Саакашвили. Автандил Енукидзе Заза (Гела) Микадзе, депутат Парламента, президент Федерации гольфа Грузии Нана Девдариани, бывший председатель ЦИК Придон Инджиа, бывший министр связи, депутат от Лейбористской партии в 2000-2004 гг. Давид Зилпимиани, основатель «Стерео +» Цисана Сепиашвили, певица Мераб Чикашвили, актер Гурам Николаишвили, бывший начальник Генерального штаба, бывший первый заместитель министра обороны Марина Молодини Вахтанг Колбаия, бывший председатель правительства Абхазии в изгнании Самвел Петросян Эка Мирианашвили Арчил Лекишвили Бесик Цкипуришвили Ани Кикнадзе Давид Гиоргобиани Мариам Батиришвили Майя Кутубидзе Годердзи Амашукели Тома Хабеишвили Махир Юсубов Татьяна Мартиненко

Лидеры Альянса патриотов Давид Тархан-Мурави и Ирма Инашвили в качестве мажоритарного кандидата в депутаты в Кутаисском одномандатном избирательном округе представили врача Нону Асатиани. Вице-спикер Парламента Ирма Инашвили заявила, что «партия побуждает женщин заниматься политикой и проявлять активность».

Выступая на собрании в Кутаиси, Давид Тархан-Мурави заявил, что Альянс патриотов является «самой сильной силой» в стране. По его словам, голосование за «Грузинскую мечту» будет равносильно голосованию за коалиционное правительство этой партии и Национального движения.

Давид Тархан-Мурави пояснил, что его нет в партийном списке, поскольку он планирует посвятить свое время Сухуми и Цхинвали и восстановить все связи с ними.

Затем Тархан-Мурави осудил решение ЦИК, согласно которому Альянс патриотов был оштрафован за распространение избирательных роликов, содержащих антитурецкие послания.

«Мы никого не ненавидим, мы не ненавидим турок, это ложь», — заявил Тархан-Мурави. «Мы не потерпим, чтобы президент Турции Эрдоган говорил о том, что, по якобы мнению турецких историков, Батуми — это (Турция). Насколько мне известно, сам Эрдоган родился в Ризе, Ризе — это Грузия… которая почему-то сегодня находится в Турции. Аджария — это Грузия, никогда не будет Турцией».

Параллельно с собранием под открытым небом небольшая группа местных активистов протестовала против Альянса патриотов. Они выразили протест против «пророссийской политики» Альянса патриотов и принесли котел «русского борща» для сторонников партии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)