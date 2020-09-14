Альянс патриотов представил часть своего партийного списка и кандидата в мажоритарные депутаты в Кутаиси
«Альянс патриотов Грузии», который считается приближенной к Кремлю партией, на проведенном 13 сентября на центральной площади города Кутаиси (Западная Грузия) собрании представил первых 25 членов своего партийного списка и кандидата в мажоритарные депутаты Парламента от этого города к парламентским выборам.
Ниже представлены первые 25 кандидатов в партийном списке, которые будут баллотироваться на парламентских выборах 31 октября по пропорциональной системе от Альянса патриотов:
- Ирма Инашвили, вице-спикер Парламента
- Гиорги Ломия, депутат Парламента
- Гоча Тевдорадзе, бывший депутат Парламента от Национального движения, бывший заместитель губернатора региона Имерети при президенте Михаиле Саакашвили.
- Автандил Енукидзе
- Заза (Гела) Микадзе, депутат Парламента, президент Федерации гольфа Грузии
- Нана Девдариани, бывший председатель ЦИК
- Придон Инджиа, бывший министр связи, депутат от Лейбористской партии в 2000-2004 гг.
- Давид Зилпимиани, основатель «Стерео +»
- Цисана Сепиашвили, певица
- Мераб Чикашвили, актер
- Гурам Николаишвили, бывший начальник Генерального штаба, бывший первый заместитель министра обороны
- Марина Молодини
- Вахтанг Колбаия, бывший председатель правительства Абхазии в изгнании
- Самвел Петросян
- Эка Мирианашвили
- Арчил Лекишвили
- Бесик Цкипуришвили
- Ани Кикнадзе
- Давид Гиоргобиани
- Мариам Батиришвили
- Майя Кутубидзе
- Годердзи Амашукели
- Тома Хабеишвили
- Махир Юсубов
- Татьяна Мартиненко
Лидеры Альянса патриотов Давид Тархан-Мурави и Ирма Инашвили в качестве мажоритарного кандидата в депутаты в Кутаисском одномандатном избирательном округе представили врача Нону Асатиани. Вице-спикер Парламента Ирма Инашвили заявила, что «партия побуждает женщин заниматься политикой и проявлять активность».
Выступая на собрании в Кутаиси, Давид Тархан-Мурави заявил, что Альянс патриотов является «самой сильной силой» в стране. По его словам, голосование за «Грузинскую мечту» будет равносильно голосованию за коалиционное правительство этой партии и Национального движения.
Давид Тархан-Мурави пояснил, что его нет в партийном списке, поскольку он планирует посвятить свое время Сухуми и Цхинвали и восстановить все связи с ними.
Затем Тархан-Мурави осудил решение ЦИК, согласно которому Альянс патриотов был оштрафован за распространение избирательных роликов, содержащих антитурецкие послания.
«Мы никого не ненавидим, мы не ненавидим турок, это ложь», — заявил Тархан-Мурави. «Мы не потерпим, чтобы президент Турции Эрдоган говорил о том, что, по якобы мнению турецких историков, Батуми — это (Турция). Насколько мне известно, сам Эрдоган родился в Ризе, Ризе — это Грузия… которая почему-то сегодня находится в Турции. Аджария — это Грузия, никогда не будет Турцией».
Параллельно с собранием под открытым небом небольшая группа местных активистов протестовала против Альянса патриотов. Они выразили протест против «пророссийской политики» Альянса патриотов и принесли котел «русского борща» для сторонников партии.
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