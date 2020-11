В Мцхетском избирательном округе пройдет второй тур мажоритарных выборов

Согласно окончательным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией Грузии 13 ноября, второй тур выборов пройдет в одномандатном округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги.

Ранее, по предварительным результатам выборов, в этом округе побеждал мажоритарный кандидат Грузинской мечты Шалва Кереселидзе в первом туре с 50,1% голосов. По окончательным результатам — у него 49,67% голосов, чего недостаточно для победы в первом туре.

Ситуация в этом избирательном округе изменилась после того, как 3 ноября Мцхетская окружная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования на мажоритарных выборах в избирательном округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги на избирательном участке в 15-м пенитенциарном учреждении Ксани из-за «существенных ошибок». В свою очередь, ЦИК заявила 4 ноября, что избирательная комиссия приняла дисциплинарные меры в отношении председателя и секретаря соответствующей участковой избирательной комиссии.

Мажоритарные кандидаты Грузинской мечты победили в 13 из 30 одномандатных округов в первом же туре выборов, а также уже имеет 61 мандат по пропорциональной системе. Следовательно, правящая партия уже имеет 74 гарантированных места в Парламенте, и ей нужно получить только два из оставшихся 17 мажоритарных округов для получения 76 голосов, необходимых для формирования простого большинства.

5 ноября Аппарат народного защитника Грузии выступил с заявлением , в котором ведомство приветствовало аннулирование итогового протокола Ксанской колонии и напоминало о дне выборов, когда «имели место инциденты нападения со стороны отдельных заключенных на сотрудников Аппарата народного защитника, что не было предотвращено администрацией».

