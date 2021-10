სუსი ენმ-ის ჩართულობით „ხელისუფლების დამხობის“ მიზნით შესაძლო „შეთქმულებაზე“ საუბრობს

30 ოქტომბრის ადგილობრივით თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურებამდე ერთი დღით ადრე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჩართულობით, „ხელისუფლების დამხობის მიზნით“ შესაძლო „შეთქმულების“ საქმეს იძიებს.

სუს-ის ცნობით, ამ მიზნით, საქმის მონაწილე პირები პატიმრობაში მყოფი მოშიმშილე ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ციხის მე-18 სამედიცინო დაწესებულაში გადაყვანის ხელშეშლის მიზნით, ამ დაწესებულებასთან მისასვლელი გზების ბლოკირებასა და „დესტრუქციული ქმედებებით“ ქვეყანაში „უკონტროლო სიტუაციისა“ და „ქაოსის“ შექმნას გეგმავდნენ.

„მსგავს ქმედებებს ადგილი შესაძლოა ჰქონდეთ მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის სხვა დაწესებულებებში ეტაპირების დროსაც“, – განაცხადეს სუს-ში.

უწყების ცნობით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად და სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად შეთქმულებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 5-8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სუს-ის ინფორმაციით, საქმის მონაწილე პირები საგამოძიებო უწყებაში მოწმის სახით გამოკითხვის მიზნით არ გამოცხადდნენ, ამიტომ მათ სასამართლოში გამოკითხავენ.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)