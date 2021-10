მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისში ფართომასშტაბიანი აქცია მიმდინარეობს

ამ წუთებში, დედაქალაქის ცენტრში ათასობით ადამიანია შეკრებული და 1 ოქტომებრს, თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე დაკავებული საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ.

პროტესტის მონაწილეები დღეს პირველი რესპუბლიკის მოებანზე შეიკრიბნენ და შეძახილებით – „საქართველო, საქართველო“ და „თავისუფლება მიშას“ რუსთაველის გამზირის გავლით, თავისუფლების მოედნისკენ მსვლელობით გაემართნენ.

მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საპატიმროდან

ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ, რომელიც ამავე დროს სააკაშვილის ადვოკატიცაა, თავისუფლების მოედანზე შეკრებულებს რუსთავის საპატიმრობდან მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოგზავნილი წერილი წაუკითხა. „ჩემი უპირველესი ნატვრა და მთავარი სურვილია, ქართველებს ჰქონდეთ სახელმწიფო, გამორჩეული თავისუფლებით და კეთილდღეობით, სამართლიანობით და დაცულობით, უძველეს ევროპელებს უნდა გვქონდეს ევროპული ქვეყანა“, – ამბობს სააკაშვილი.

„აქ ვარ და მტკიცედ მაქვს გადაწყვეტილი დავრჩე და ამით ჩემი წვლილი შევიტანო რეჟიმის დამარცხებაში, ჩემი წვლილი შევიტანო ქართველი ხალხის ბრძოლაში სიღატაკის, კორუფციის, უსამართლობის, ნგრევის წინააღმდეგ. ქართველ ხალხთან ერთად წინ აღვუდგეთ ივანიშვილის რეჟიმს, რომელიც პუტინის რუსეთში მიათრევს ჩვენს სამშობლოს“, – იკითხება წერილში.

სააკაშვილის თქმით, „ყველამ ერთად არ უნდა დავუშვათ ეს და საქართველო უნდა დავაბრუნოთ დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე, ვაქციოთ დემოკრატიის, რეფორმების და განვითარების შუქურად“.

საპროტესტო აქციას მოქალაქეები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან შემოუერთდნენ. ისინი, დედაქალაქისკენ მანქანების კოლონებით დაიძრნენ. მათ გზად, რამდენიმე ადგილას, მათ შორის, აბაშის მუნიციპალიტეტსა და ქალაქ რუსთავთან კონტრდემონსტანტები, მათ შორის, სავარაუდოდ, ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებული მოხელეები ცოცხებით დახვდნენ და თბილისისკენ მომავლები შეურაცხმყოფელი სიტყვებით შეამკეს.

მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, ქვეყანა 2013 წელს, პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვისა და მმართველობაში ქართული ოცნების გუნდის მოსვლიდან ერთი წლის თავზე დატოვა.

პრეზიდენტ სააკაშვილს ქართული მართლმსაჯულების მხრიდან ბრალი რამდენიმე საქმეზე აქვს წარდგენილი. 2018 წელს, სასამართლომ სააკაშვილი სანდრო გირგვლიანის გახმაურებულ საქმეზე მსჯავრდებულთა შეწყალებისა და ყოფილი დეპუტატის, ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებში დამნაშავედ ცნო. მას ჯამში 6 წელი აქვს მისჯილი.

ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი ასევე წარუდგინეს საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისა და 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციის დარბევისა და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეებზე. სააკაშვილი ყველა ბრალს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს.

გენერალურმა პროკურატურამ 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ შსს სააკაშვილის წინააღმდეგ საზღვრის უკანონოდ კვეთის საქმესაც იძიებს, რაც სასჯელის მაქსიმალურ ზომად 5-წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს.

