Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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СГБ говорит о возможном «заговоре» с целью «свержения власти» с участием ЕНД

29/10/2021 - 19:10
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За день до вторых туров выборов местного самоуправления, которые назначены на 30 октября, Служба государственной безопасности Грузии заявила 29 октября, что расследует дело о возможном «заговоре» с участием членов оппозиционного Единого национального движения «с целью свержения власти».

СГБ заявляет, что с этой целью фигуранты дела планировали вызвать в стране «бесконтрольную ситуацию» и «хаос» с помощью «деструктивных действий» и блокирования дорог, чтобы помещать переводу в 18-ое тюремное медицинское учреждение бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме.

«Подобные действия могут иметь место и при переводе осужденного Михаила Саакашвили и в другие учреждения», — говорится в сообщении СГБ.

По информации ведомства, дело расследуется по части первой статьи 315 Уголовного кодекса, которая касается заговора с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии и свержения или захвата государственной власти и в виде наказания предусматривает 5-8 лет тюремного заключения.

По данным следственного ведомства, фигуранты дела не явились в качестве свидетелей в следственный орган для допроса и их допросят в суде в соответствии с законом.

Продолжение следует…

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29/10/2021 - 19:10
6 1 minute read

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