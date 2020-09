ერგნეთში IPRM-ის 97-ე შეხვედრა გაიმართა 

ცხინვალის რეგიონთან საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელ ერგნეთში 24 სექტემბერს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) 97-ე შეხვედრა გაიმართა.

საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომელიც ერგნეთის შეხვედრების ფასილიტატორია, განაცხადა, რომ „მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს IPRM-ის ფორმატისა და პირდაპირი დიალოგის მნიშვნელობას, და ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, რომლებიც ადგილზე სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე გავლენას ახდენს, კონსტრუქციული დისკუსიები გამართეს“.

შეხვედრის ფასილიტატორებმა – ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა, მარეკ შჩიგელმა და ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, რუდოლფ მიხალკამ – აღნიშნეს, რომ „ინფორმაციის დროული გაცვლა ყველა არსებული საშუალებით იმისათვის, რომ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე ინციდენტები აღიკვეთოს და დაძაბულობა შემცირდეს, კვლავ გადამწყვეტია“.

The 97th #IPRM meeting has just ended in Ergneti. The important role of EUMM-managed hotline was underscored. Co-facilitators emphasized that timely information exchange through all available platforms for preventing incidents and reducing tensions along #ABL remains crucial. pic.twitter.com/v0KrRWSCDG

— EUMM.Georgia (@EUMMGeorgia) September 24, 2020