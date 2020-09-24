В Эргнети прошло 97-е заседание МПРИ

В селе Эргнети у линии оккупации Цхинвальского региона 24 сентбря прошло 97-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), которая является фасилитатором встреч в Эргнети, заявила, что «участники подчеркнули важность формата МПРИ и прямого диалога, а также провели конструктивные обсуждения наиболее актуальных вопросов, которые влияют на стабильность и безопасность на местах».

Фасилитаторы встречи — глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольф Михалка отметили, что «своевременный обмен информацией всеми доступными средствами для предотвращения дальнейших инцидентов на административной пограничной линии и сокращения напряженности имеют решающее значение».

The 97th #IPRM meeting has just ended in Ergneti. The important role of EUMM-managed hotline was underscored. Co-facilitators emphasized that timely information exchange through all available platforms for preventing incidents and reducing tensions along #ABL remains crucial. pic.twitter.com/v0KrRWSCDG — EUMM.Georgia (@EUMMGeorgia) September 24, 2020

Участники заседания обсудили несколько вопросов, в том числе продолжающуюся «бордеризацию», ситуацию с безопасностью в районе Чорчана-Цнелиси, свободу передвижения и другие актуальные вопросы, которые связаны с обострением ситуации с точки зрения пандемии коронавируса. «Большое внимание было уделено задержаниям, произведенным в последнее время», — заявила МНЕС.

Участники согласились, что решение проблемных вопросов населения, пострадавшего от конфликта, имеет решающее значение для предотвращения дальнейших инцидентов и напряженности вдоль административной пограничной линии.

Заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что грузинская сторона акцентировала внимание на задержании граждан Грузии, в том числе на деле Хвичи Мгебришвили, который был произвольно задержан цхинвальскими властями 3 июля «за нарушение государственной границы». По словам Антадзе, Мгебришвили, которого обвиняют в том, что он проник в Цхинвальский регион для сбора летучих мышей, будет освобожден завтра.

По словам Антадзе, участники также обсудили вопрос задержанного Цхинвали в июле Зазы Гахеладзе. По его словам, представители Цхинвали сообщили властям Грузии, что состояние здоровья Гахеладзе «нормальное».

Антадзе также заявил, что во время встречи над Эргнети пролетел российский вертолет. «Когда мы сидели в палатке, над нами пролетел вертолет, и это было не в первый раз… Все участники видели, насколько это было близко. Конечно, это крайне деструктивное действие, которое серьезно подрывает безопасность на месте», — заявил он.

Это вторая встреча МПРИ в Эргнети после 11-месячной паузы. Встречи в Эргнети были приостановлены с августа прошлого года после того, как представители оккупированного Цхинвали предъявили Тбилиси ультиматум с требованием упразднить недавно созданный пост грузинской полиции и покинули встречу. Следующее заседание в Эргнети запланировано на 20 ноября.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников, расквартированных на местах.

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