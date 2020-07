11 თვიანი პაუზის შემდეგ, ერგნეთში IPRM-ის 96-ე შეხვედრა გაიმართა

ცხინვალის რეგიონში, საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელ ერგნეთში 30 ივლისს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) 96-ე შეხვედრა გაიმართა.

ერგნეთის შეხვედრები გასული წლის აგვისტოდან მოყოლებული, მას შემდეგ იყო შეჩერებული, რაც წინა შეხვედრაზე, ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებმა თბილისს ახლადმოწყობილი ქართული საპოლიციო პოსტის გაუქმების შესახებ ულტიმატუმი წაუყენეს და შეხვედრა დატოვეს.

შეხვედრა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ე.წ. გამშვები პუნქტების 11 თვიანი ჩაკეტვისა და ცხინვალის ხელმძღვანელობის მხრიდან ოფიციალური თბილისის მიმართ ბიოლოგიური ომის წარმოებაზე გაზრდილი ბრალდებების ფონზე წარიმართა.

96th IPRM meeting, co-facilitated by @EUMM and @OSCE has just ended in Ergneti. The co-facilitators welcomed the participants’ commitment to continue regular meetings in the format. The next meeting was agreed to be held on September 24. pic.twitter.com/FL8keD9DIh

— EUMM.Georgia (@EUMMGeorgia) July 30, 2020