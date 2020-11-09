Полиция применила водометы против демонстрантов, задержала 19 человек

Полиция вчера применила водометы против демонстрантов у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые протестовали против фальсификации результатов выборов. Акция протеста, на которой лидеры оппозиционных партий в очередной раз выразили недоверие к результатам парламентских выборов 31 октября по причине их «фальсификации», первоначально собралась у здания Парламента. Позже часть демонстрантов отправилась шествием к зданию ЦИК Грузии в район Дигоми в Тбилиси, где собирались озвучить свои требования об отставке председателя ЦИК Тамар Жвания, назначении новых парламентских выборов и освобождении «политических заключенных». Ответственность за ненадлежащий подсчет голосов по итогам парламентских выборов оппозиция возлагает именно Тамар Жвания.

Ситуация у здания ЦИК обострилась около 21:45, когда полиция без предупреждения применила водометы против небольшой группы протестующих, приближающихся к зданию ЦИК. В то время большинство протестующих, направляющихся от здания Парламента к ЦИК, еще были в дороге.

В МВД заявили, что использование водомётов было оправданным, чтобы помешать протестующим «штурмовать» здание ЦИК. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как небольшая группа протестующих цепляется за металлические ограждения по периметру здания ЦИК. По другую сторону ограждения были мобилизованы отряды спецназа.

К тому времени, когда большинство протестующих, в том числе лидеры оппозиции, прибыли на место примерно через полчаса после первого применения водомета, ситуация уже успокоилась. Обстановка вновь накалились в 01:05 9 ноября после небольших стычек между спецназом и протестующими, полиция снова применила водомет в течение примерно 10 минут, на этот раз уже после предварительного предупреждения.

Исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе обвинил одного из лидеров Единого национального движения Нику Мелия в «продолжающемся штурме на ЦИК» и назвал его «криминалом».

«Предупреждаем их, что каждый из них будет нести ответственность по всей строгости закона. Поляризация и агрессия вызваны не присутствием преступников в тюрьмах, а их присутствием в политике. В Грузии очень скоро наступит время, когда политики будут в политике, а преступники будут сидеть в тюрьмах в полном соответствии с законом», — сказал Кобахидзе.

Министерство внутренних дел сообщило сегодня утром, что ведомство задержало в общей сложности 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение законным требованиям полиции. По данным ведомства, во время акции протеста перед зданием ЦИК пострадали около 27 человек, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов, 3 представителя СМИ и около 10 граждан. Несколько СМИ также сообщили о повреждении их оборудования.

Некоторые журналисты сообщили, что помимо водомётов, полиция применила слезоточивый газ, потому что они почувствовали недомогание и головокружение. В МВД не подтвердили применение слезоточивого газа. На распространенных видеозаписях видно, что у здания ЦИК также было размещено акустическое устройство (LRAD), воздействие которого связано с аналогичными симптомами. Однако их использование также не было подтверждено полицией и не удалось проверить по независимым источникам. На сегодняшнем брифинге заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе в очередной раз категорически отрицал применение слезоточивого газа против протестующих и пояснил, что правоохранители могли применить т.н. «перцовый спрей».

НПО и Народный защитник заявляют, что использование водомётов неоправданно

Народный защитник Нино Ломджария и неправительственные организации сразу же осудили использование водомётов против демонстрантов.

Ломджария заявила, что применение силы без громкого предупреждения протестующих «противоречит требованиям закона».

НПО «Международная прозрачность – Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» назвали использование водомётов «неоправданным» и отметили, что полиция грубо нарушила право на собрания и демонстрации.

«Вместо того, чтобы власти адекватно отвечали на вопросы общества и создали механизм политического диалога, гражданам Грузии приходится сталкиваться с полицией, и управлять ситуацией становится все труднее и сложнее», — заявляет НПО АМЮГ.

Authorities should try to deescalate situation. Police force isn't an adequate response to legitimate grievances in #Georgia. Protest remains peaceful & despite warning to disperse, police has no cause for violent intervention into freedom of assembly at this stage. #GVote20 https://t.co/0cMpqkjHZJ — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) November 8, 2020

Ассоциированный директор Департамента Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия заявил, что власть должна попытаться снизить эскалацию ситуации. «Использование полицейской силы не является адекватным ответом на легитимные опасения. Акция протеста остается мирной, и, несмотря на призывы разойтись, у полиции нет причин насильственно вмешиваться в их свободу собраний на данном этапе», — заявил он.

Предыдущие события

Основные оппозиционные партии собрали тысяч своих сторонников перед зданием Парламента 8 ноября в 15:00, чтобы выразить протест против «украденных выборов».

На акции оппозиция озвучила следующие три требования:

Проведение новых парламентских выборов;

Отставка председателя ЦИК Тамар Жвания и ее привлечение к ответственности за «фальсификацию» выборов в пользу правящей партии;

Освобождение политзаключенных, в том числе Георгия Руруа, акционера «Мтавари архи», а также двух бывших экспертов Демаркационной комиссии, задержанных накануне выборов по делу о предполагаемой передачей земли Азербайджану.

Оппозиция дала правящей партии время до 20:00 для выполнения требований.

В ответ на требования оппозиции вице-спикер парламента Георгий Кахиани заявил, что оппозиция имеет право организовывать акции протеста и выдвигать «абсурдные» требования.

В 20:00 один из лидеров Единого национального движения Ника Мелия заявил, что Грузинская мечта обратилась к оппозиции с просьбой провести переговоры 9 ноября, но оппозиция отклонила это предложение и потребовала немедленных действий со стороны правящей партии.

После этого Мелия и другие лидеры оппозиции призвали протестующих отправится к зданию ЦИК, чтобы продолжить акцию там.

Спорные результаты выборов

Оппозиционные партии, преодолевшие 1%-ный барьер, необходимый для прохождения в Парламент, не признают результаты выборов и отказываются проходить в законодательный орган. В их число входят Единое национальное движение, получившее большинство оппозиционных голосов, а также Европейская Грузия, Лело за Грузию, Стратегия Агмашенебели, Лейбористская партия, Граждане, а также Альянс патриотов, который не присоединяется к общим акциям протеста оппозиции, но также отказывается проходить в Парламент.

По заявлению НПО Международное обществе за справедливые выборы и демократию, на около 8% избирательных участков наблюдалась тенденция дисбаланса в итоговых протоколах, когда количество бюллетеней превышало количество подписей в списках избирателей, а «на некоторых избирательных участках дисбаланс значительно превышал единичные случаи». В организации отмечают, что влияние этой тенденции на результаты выборов было бы менее 4,1%.

Оппозиция признает, что Грузинская мечта заняла первое место на парламентских выборах 31 октября, но заявляет, что с учетом нарушений на выборах правящая партия могла не набрать достаточного большинства для формирования однопартийного правительства. По предварительным данным ЦИК, Грузинская мечта уже имеет 74 места в парламенте из 150 депутатов, а это значит, что ей нужно всего 2 мажоритарных мандата, чтобы получить простое большинство.

Планы оппозиции

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться и продолжить протест у здания Парламента 9 ноября в 18:00.

Политический кризис совпал с падением курса национальной валюты Грузии лари и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране в связи с Ковид-19.

Премьер-министр Георгий Гахария, находящийся в самоизоляции из-за легкой формы коронавируса, заявил утром 9 ноября, что «все процессы, которые вчера пытались вывести на улицу, по нашей инициативе, по инициативе наших стратегических партнеров и с их помощью, необходимо немедленно перевести на правовые и политические платформы». «У переговоров нет альтернативы, и мы должны помнить, что это также поручение наших избирателей», — добавил он.

С 9 ноября запрещено передвижение как на автомобиле, так и в пешем порядке с 22:00 до 05:00 в крупных городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Пока неизвестно, разойдутся ли митингующие к 22:00, и как полиция отреагирует на нарушение комендантского часа.

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