Внеочередное заседание Парламента. Фото: Парламент Грузии
Новости

Парламент продлил право правительства вводить ограничения еще на полгода

30/12/2020 - 13:21
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На внеочередном заседании Парламента 29 декабря, на котором присутствовали только депутаты Грузинской мечты, депутаты 82 голосами против ни одного на 6 месяцев продлили право правительства вводить ограничения без объявления чрезвычайного положения.

Вопрос депутатам представил председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе, который заявил, что с учетом того что мы живем в режиме пандемии вместе со всем миром, «кризис требует правильного управления».

«Этот законопроект со продлением срок нацелен только на то, чтобы управлять кризисом надлежащим образом и защитить здоровье граждан, что является позитивным конституционным обязательство правительства», — сказал Димитри Хундадзе, выразив надежду, что Парламенту больше не потребуется собираться по этому вопросу.

Впервые Парламент принял поправки об установлении ограничений без объявления чрезвычайного положения 22 мая, в день окончания двухмесячного чрезвычайного положения, и продлил право правительства вводить ограничения до 15 июля без необходимости получения согласия Парламента. Парламент 14 июля уже продлил право правительства вводить ограничения до конца года.

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30/12/2020 - 13:21
5 1 minute read

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