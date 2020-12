Парламент продлил право правительства вводить ограничения еще на полгода

На внеочередном заседании Парламента 29 декабря, на котором присутствовали только депутаты Грузинской мечты, депутаты 82 голосами против ни одного на 6 месяцев продлили право правительства вводить ограничения без объявления чрезвычайного положения.

Вопрос депутатам представил председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе, который заявил, что с учетом того что мы живем в режиме пандемии вместе со всем миром, «кризис требует правильного управления».

«Этот законопроект со продлением срок нацелен только на то, чтобы управлять кризисом надлежащим образом и защитить здоровье граждан, что является позитивным конституционным обязательство правительства», — сказал Димитри Хундадзе, выразив надежду, что Парламенту больше не потребуется собираться по этому вопросу.

Впервые Парламент принял поправки об установлении ограничений без объявления чрезвычайного положения 22 мая, в день окончания двухмесячного чрезвычайного положения, и продлил право правительства вводить ограничения до 15 июля без необходимости получения согласия Парламента. Парламент 14 июля уже продлил право правительства вводить ограничения до конца года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)