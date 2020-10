Комиссия по коммуникациям назначила специального управляющего в Кавкасус Онлайн

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) назначила специального управляющего в «Кавкасус Онлайн», одной из ведущих коммуникационных компаний Грузии.

Специальным управляющим Комиссия по коммуникациям назначила директора государственной программы «Оупен Нэт», бывшего сотрудника комиссии Мариам Сулаберидзе. По заявлению комиссии, специальный управляющий назначен до тех пор, пока 49% акций компании, отчужденных с нарушением закона, будут возвращены в исходное состояние и будет выполнено требование закона. Комиссия по коммуникациям своим решением 17 октября 2019 года обязала компанию «Кавкасус Онлайн» обеспечить исполнение закона, однако, «несмотря на 6 санкций за один год, компания не обеспечила соблюдение закона».

Специальный управляющий имеет право назначать или увольнять директора «Кавкасус Онлайн», членов Наблюдательного совета и сотрудников компании. Управляющий вправе приостановить или ограничить «Кавкасус Онлайн» в распределении прибыли, выплате дивидендов и премий, изменить заработную плату, а также путем подачи иска в суд оспорить действия «Кавкасус Онлайн», заключенные компанией сделки и потребовать признания их недействительности.

По заявлению комиссии от 1 октября, она также была уполномочена приостановить авторизацию «Кавкасус Онлайн», но не приняла этого решения, так как приостановка работы компании может в первую очередь вызвать проблемы с получением телекоммуникационных услуг для более чем 2,5 млн абонентов.

Национальная комиссия по коммуникациям (GNCC) получила полномочия назначать специального управляющего компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, для выполнения принятых ею же решений после того, как 17 июля Парламент принял поправки к Закону «Об электронных коммуникациях», что вызвало критику со стороны местных НПО и телекоммуникационных компаний.

