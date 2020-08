COVID-19: Правительство Грузии принимает дополнительные антикризисные меры

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 6 августа рассказал о третьем этапе Антикризисного плана, направленного на преодоление социально-экономических проблем, с которыми столкнулась страна в связи с пандемией нового коронавируса. Бюджет программы составляет 410 миллионов лари, в том числе 130 миллионов лари от фонда StopCov.

Все дети в возрасте до 17 лет получат «социальную поддержку» от правительства, которым государство выделит единовременную помощь в размере 200 лари.

В то же время, по словам премьер-министра, государство покроет плату за обучение в течение одного семестра для социально уязвимых студентов с менее чем 150 тысяч баллами. Плата за обучение в 2020-21 учебном году в размере 2250 лари — будет финансироваться для всех студентов той же категории, статус студента которых приостановлен из-за неуплаты. По словам Георгия Гахария, более 33 тысяч студентов смогут воспользоваться этой льготой.

«Целевые группы третьего этапа социальной помощи составит молодежь, чтобы мы сделали все для того, чтобы их образовательный процесс не подвергался риску или недостатку из-за воздействия кризиса», — заявил Георгий Гахария.

По словам главы правительства, в рамках этой фазы Антикризисного плана население продолжит пользоваться льготами на коммунальные услуги в ноябре, декабре, январе и феврале. Государство будет покрывать коммунальные выплаты тех потребителей, которые потребляют до 200 киловатт электроэнергии и 200 кубометров газа в месяц.

Георгий Гахария также отметил, что единовременная помощь в размере 300 лари для самозанятых лиц в рамках Антикризисного плана была получена 170 000 гражданами, но остальные 80 000 граждан также получат эту разовую помощь, которые в свое время не смогли представить необходимую документацию в полной мере.

По оценкам правительства, около 200 миллионов лари предусмотрено для коммунальных выплат, а по части помощи детям — около 170 миллионов лари.

