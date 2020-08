Власти, оппозиция и НПО комментируют третий этап Антикризисного плана правительства

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 6 августа рассказал о третьем этапе Антикризисного плана правительства по решению социально-экономических проблем страны, возникших из-за пандемии нового коронавируса, который предусматривает помощь различным социальным группам, в том числе помощь в размере 200 лари детям до 17 лет и покрытие коммунальных платежей для семей.

На фоне предстоящих октябрьских парламентских выборов часть оппозиции и неправительственного сектора считает, что тем самым правительство пытается завоевать сердца избирателей и подкупить их. Правительство отвергает обвинения и заявляет, что из-за критики со стороны оппонентов не собирается оставлять граждан в одиночестве в условиях борьбы с последствиями пандемии.

По словам премьер-министра Георгия Гахария, «с самого первого дня мы говорили, что эта помощь будет постепенной и справедливой… Поверьте, ситуация развивается таким образом, так что будет четвертый и, возможно, пятый этап, и оставить наших граждан наедине со своими проблемами в экономическом кризисе из-за критики со стороны кого-то… (этого мы не сделаем)».

По заявлению председателя Парламента Арчила Талаквадзе, «похоже, что воздействие пандемии на мировую экономику будет продолжаться, и мы делаем все для того, чтобы быстро восстановилась наша экономика, люди вернулись на работу, восстановился учебный процесс, возобновились все социальные и экономические функции, как и прежде до пандемии».

Оппозиция думает иначе. По словам Романа Гоциридзе, представителя Единого национального движения, «это прямой подкуп избирателей нашими же деньгами, мы взяли долгов на 5 миллиардов лари, а правительство Грузии манипулирует деньгами, которые придется платить народу».

«Почему не выдали эти деньги в свое время, когда люди, находящиеся в карантине во время пандемии, находились на грани голода, почему вспомнили о народе сейчас, перед выборами?» — спрашивает Гоциридзе.

По заявлению представителя партии Европейская Грузия, депутата Парламента Зураба Чиаберашвили, «все прекрасно понимают, что это всего лишь предвыборный пиар от Грузинской мечты, и что Грузинская мечта желает купить право грабить бюджет, грабить народ на четыре года за эти 50, 100, или хотя бы за 200».

По мнению лидера партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, «это подкуп, очевидно – раздаешь деньги обнищавшему населению перед выборами». Однако, по словам Джапаридзе, спорить о том, правильно ли давать 200 лари ребенку до 17 лет, бессмысленно. Необходимо обсуждать, «почему находятся эти люди в таком положении, почему сегодня граждане Грузии такие бедные, что искренне радуются выкинутым правительством таким нищенским деньгам».

По словам представителя партии «Лело за Грузию» Ираклия Купрадзе, «это попытка подкупа, которую мы видели не однократно… Ответственность за глубокий экономический кризис лежит исключительно на Грузинской мечте, Бидзине Иванишвили и Георгии Гахария».

На эту тему откликнулись также и представители неправительственных организаций.

По словам представителя организации «Международная прозрачность – Грузия» Левана Натрошвили, «в этот период пандемии, когда, по сути, очень большая часть населения столкнулась с проблемами, спорно назвать такие программы неоправданными… Но эти суммы, которые тратятся, это налоги, которые платим мы, и так и нужно смотреть, что правительство возвращает нам эти деньги».

«Что касается избирательной кампании, конечно, это пролило воду на мельницу правящей партии и не нарочно пандемия способствовала тому, чтобы такие программы были реализованы», — добавил Натрошвили.

Представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Вахушти Менабде заявил, что «это угроза, которая может возникнуть в преддверии выборов, поскольку власти могут воспользоваться этим, как манипуляцией для привлечения избирателей… Власть должна показать гражданам, что это не одноразовая активность, ориентированная на завоевание сердец избирателей перед выборами, и что это ступень части долгосрочного, стратегического плана».

This post is also available in: ქართული (Грузинский)