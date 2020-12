НПО опубликовали доклады о правах человека за 2020 год

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Демократическая инициатива Грузии (GDI) 10 декабря опубликовали свои доклады о правах человека за 2020 год, в которых, среди прочего, указаны меры, принятые правительством по управлению Ковид-19, зафиксированные на парламентских выборах нарушения, акции протеста после выборов, состояние свободы СМИ в стране и вызовы с точки зрения правосудия.

Парламентские выборы 31 октября

Обе НПО акцентировали внимание в своих докладах по вопросам, связанным с парламентскими выборами, прошедшими в Грузии 31 октября. По заявлению «Демократической инициативы», парламентские выборы «прошли с серьезными недостатками». В качестве одного из примеров организация называет 8-процентный дисбаланс между списками избирателей и подписями избирателей, отмечая, что большинство жалоб не были удовлетворены.

Правозащитники также сосредоточили внимание на вопросах свободы собрания и демонстраций после выборов. В частности, по оценке АМЮГ, использование водомётов полицией 8 ноября без предупреждения в отношении демонстрантов, собравшихся у здания Центральной избирательной комиссии, было «нелегитимным».

Пандемия Ковид-19

Говоря об ужесточении ограничений в рамках управления пандемии Ковид-19, «Демократическая инициатива» пояснила, что «несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая в первую очередь связана с неподготовленностью системы здравоохранения», политика правительства Грузии в этом отношении «по-прежнему непоследовательна, дискриминационна и неэффективна».

А по заявлению АМЮГ, с поправками, принятыми 22 мая, Парламент разрешил исполнительной власти ограничивать основные права граждан — свободу передвижения и труда, что «недопустимо по Конституции».

На фоне пандемии Ковид-19 АМЮГ также обращает внимание на вызовы в сфере безопасности и трудовых прав трудящихся, и отмечает, что работники медицинского сектора, а также шахт и, метро и сферы услуг сталкиваются с особыми сложностями.

Судебная система

По заявлению «Демократической инициативы», вместо освобождения из заключения Георгия Руруа, одного из основателей телекомпании «Мтавари архи», появление в стране «новых политических заключенных» в виде экспертов по демаркации государственной границы Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой в очередной раз показало проблемы, существующие в следственных органах в связи с «полноценным и эффективным» расследованием.

Отметив, что «власть в судебной системе монополизирована влиятельной группой судей», Ассоциация молодых юристов подчеркнула, что целью назначения в Конституционный суд Хвичи Кикалишвили и Васила Ройнишвили «с помощью непрозрачных и несбалансированных процедур» в условиях чрезвычайного положения было то, чтобы избежать общественного надзора за процессом.

Свобода СМИ

НПО выразили обеспокоенность попыткой «обвала редакционной независимости» Телевидения и Радио Аджарии Общественного вещателя. В то же время, по оценке «Демократической инициативе», увольнение сотрудников с вещателя было «политически мотивированным».

По оценке АМЮГ, в стране все еще существуют вызовы с точки зрения безопасности СМИ, и власть продолжает попытки «контролировать СМИ и вмешиваться в их деятельность».

