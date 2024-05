თსუ-ს სტუდენტები „უცხოელი აგენტების“ კანონთან დაკავშირებით აუდიტორიებში შესვლაზე უარს აცხადებენ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილმა სასწავლო პროცესს ბოიკოტი გამოუცხადა და განაცხადა, რომ ორშაბათიდან, 13 მაისიდან, აუდიტორიებში შესვლაზე უარს აცხადებენ. მათ სხვა უნივერსიტეტების ლექტორებსა და სტუდენტებს გაფიცვისა და აკადემიური პროცესის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს.

„თბილისის ქუჩებში მშვიდობიანი დემონსტრაციების არალეგიტიმურმა და სასტიკმა დარბევებმა ბოლო კვირების განმავლობაში პერმანენტული და უმძიმესი ხასიათი მიიღო. ხელისუფლების მიერ დაქირავებული ზონდერები საკუთარ სახლებთან უსაფრდებიან, თავს ესხმიან და ასახიჩრებენ პოლიტიკურ ოპონენტებს. ტერორს უწყობენ ყველას, ვინც რეჟიმს, რუსულ პოლიტიკას არ ეთანხმება. დღეს უკვე აღარ არის საუბარი მხოლოდ ევროპული მომავლის დაცვაზე, რომლის დაკარგვასთანაც ასე ახლოს არასდროს ვყოფილვართ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები არ ვაპირებთ მდუმარედ შევეგუოთ ქვეყანაში მიმდინარე გაცხადებულ დიქტატურულ პროცესს“, – აცხადებენ თსუ-ს სტუდენტები.

მათი თქმით, „საკმარისი აღარაა მხოლოდ აქციებზე დგომა და ამ გზით პროტესტის გამოხატვა“. სტუდენტები აცხადებენ, რომ „ჩვენთვის შეუძლებელი ხდება მშვიდად აუდიტორიებში ჯდომა. ეს არ არის ორდინარული ვითარება და ასეთი ვითარება ადეკვატურ ქცევას მოითხოვს“.

სტუდენტების თქმით, სწორედ ამიტომ, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, ორშაბათიდან უარი თქვამ აუდიტორიებში შესვლაზე. „დილის 9 საათიდან ვიდგებით რუსთაველის გამზირზე და გავაპროტესტებთ ქვეყანაში მიმდინარე პუტინისტური დიქტატურის საკანონმდებლო დონეზე გაფორმების მცდელობას“, – აცხადებენ ისინი.

„ჩვენს უკან დგას ათასობით სტუდენტი არ აპირებს დათმოს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება და მისი ევროპული მომავალი, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები“, – აცხადებენ სტუდენტები. „მოვუწოდებთ ჩვენს ლექტორებს, მიიღონ ადეკვატური გადაწყვეტილება, უარი თქვან სამსახურში მოსვლაზე, გამოაცხადონ საყოველთაო გაფიცვა და დადგნენ ჩვენთან ერთად, რუსთაველის გამზირზე“.

