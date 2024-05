Студенты ТГУ отказываются входить в аудитории из-за закона об «иностранных агентах»

Часть студентов Тбилисского государственного университета объявила бойкот учебного процесса и заявила, что откажется входить в аудитории с понедельника, 13 мая. Они призвали преподавателей и студентов других университетов объявить забастовку и остановить учебный процесс.

«Незаконные и жестокие подавления мирных демонстраций на улицах Тбилиси в последние недели стали постоянными и жестокими. Зондеры, нанятые властями, нападают на политических оппонентов и калечат их возле собственных домов. Они устраивают террор всем, кто не согласен с российским режимом и политикой (Грузинской мечты). Сегодня речь идет уже не только о защите европейского будущего, к потере которого мы никогда не были так близки. Студенты Тбилисского государственного университета не собираемся молча подстраиваться под объявленный диктаторский процесс в стране», – заявляют студенты ТГУ.

По их словам, «уже недостаточно стоять на митингах и таким образом выражать протест». Студенты говорят, что «нам становится невозможно спокойно сидеть в аудиториях. Это нестандартная ситуация и такая ситуация требует адекватного поведения».

По словам студентов, именно поэтому они решили отказаться входить в аудитории с понедельника. «Мы будем стоять на проспекте Руставели с 9 часов утра и протестовать против попытки легализовать действующую путинскую диктатуру в стране», – заявили они.

«Тысячи студентов, стоящих за нами, не собираются отказываться от свободы нашей страны и ее европейского будущего, от прав, гарантированных Конституцией», – говорят студенты, – «Мы призываем наших преподавателей принять адекватное решение, отказаться выходить на работу, объявить всеобщую забастовку и встать вместе с нами на проспекте Руставели».

