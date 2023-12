საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს კლიმატის ცვლილების 28-ე კონფერენციის მსოფლიო ლიდერთა სამიტში მონაწილეობს, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, დუბაიში იმართება.

„ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად სამიტის გახსნას დაესწრო. სამიტის მონაწილე ლიდერებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ-ნაჰიანმა, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მეფემ ჩარლზ III-მ“, – იტყობინება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია.

„მოხარული ვარ, რომ დავესწრები COP28-ს დუბაიში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და გავაჟღერებ საქართველოს ხედვას მსოფლიოში კლიმატის ცვლილების მზარდი ზემოქმედების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. საქართველო მზადაა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები კლიმატის მედეგობის გაძლიერების კუთხით, მათ შორის გარემოსადმი მეგობრული პროექტების შემუშავებით“, – დაწერა ღარიბაშვილმა Twitter-ზე.

Delighted to attend #COP28 in Dubai, 🇦🇪 and voice 🇬🇪’s vision on combating increasingly severe impacts of climate change worldwide. 🇬🇪 is dedicated to honor its commitments to enhance climate-resilience, incl. by developing environmently-friendly projects. pic.twitter.com/9L50vymtWJ