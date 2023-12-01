Гарибашвили участвует в саммите мировых лидеров 28-й конференции ООН по изменению климата

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в саммите мировых лидеров 28-й конференции ООН по изменению климата, который проходит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

«Ираклий Гарибашвили присутствовал на открытии саммита вместе с делегацией. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян, генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III выступили с приветственной речью к лидерам, участвующим в саммите», – сообщили в Администрации правительства Грузии.

«Я рад присутствовать на COP28 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и озвучить видение Грузии по борьбе с растущим воздействием изменения климата на мир. Грузия готова выполнить свои обязательства по усилению устойчивости к изменению климата, в том числе путем разработки экологически чистых проектов», – написал Гарибашвили в Twitter.

Delighted to attend #COP28 in Dubai, 🇦🇪 and voice 🇬🇪’s vision on combating increasingly severe impacts of climate change worldwide. 🇬🇪 is dedicated to honor its commitments to enhance climate-resilience, incl. by developing environmently-friendly projects. pic.twitter.com/9L50vymtWJ — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) December 1, 2023

В рамках визита премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По информации Администрации правительства Грузии, «премьер-министр предоставил президенту Европейского совета информацию об уже осуществленных Грузией реформах на пути европейской интеграции».

Согласно той же информации, Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за помощь и поддержку в реализации рекомендаций ЕС и подчеркнул важность дальнейшей поддержки президента Европейского совета на пути евроинтеграции.

Конференции ООН по изменению климата, также известные как COPs, проводятся ежегодно и, согласно сайту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), «являются единственными в мире многосторонними форумами по принятию решений по изменению климата, в которых участвуют представители почти каждой страны. COP 28 — 28-е заседание Конференции сторон (COP) UNFCCC.

Дискуссии COP 28 будут посвящены, среди прочего, разработке финансового механизма, который поможет уязвимым сообществам справиться с непосредственными последствиями изменения климата; стремлению к глобальной финансовой цели, которая поддержит усилия развивающихся стран по борьбе с изменением климата.

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