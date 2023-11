დარჩიაშვილმა ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა  

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა 2 ნოემბერს ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და კანდიდატი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ.

Excited to have participated in the Berlin Ministerial Conference upon the invitation of my German colleague @ABaerbock. We had engaging discussions regarding EU enlargement, as well as Georgia's accession process. The conference was especially timely and important, as we are… pic.twitter.com/SLl03eTT0p