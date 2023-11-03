 Placeholder canvas
Новости

Глава МИД Грузии принял участие в конференции по расширению ЕС в Берлине

Civil.ge Send an email 03/11/2023 - 13:51
1 2 minutes read

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принял участие в конференции по расширению ЕС в Берлине 2 ноября. Министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-кандидатов собрались на конференции, организованной МИД Германии.

«Мое участие в этой конференции и то, что я являюсь основным докладчиком в формате одного из круглых столов, подтверждает, что Грузия играет важную роль в политике расширения, если смотреть через призму Германии», – заявил Дарчиашвили, – «Германия стала одним из главных сторонников (европейского будущего Грузии), что вселяет в нас еще больший оптимизм, когда речь идет о статусе кандидата нашей страны и европейском будущем».

По словам министра, он «оптимистично» смотрит на вопрос предоставления Грузии статуса кандидата. Он также отметил, что усилия и конкретные шаги, предпринятые для реализации рекомендаций Еврокомиссии, дают основания для оптимизма.

В ходе визита в Берлин министр иностранных дел встретился с госсекретарем Франции по европейским делам Лораном Буном. По информации МИД Грузии, стороны обсудили основные аспекты партнерства и дружественных отношений между двумя странами, а также региональную безопасность и процесс европейской интеграции Грузии.

Госсекретарь Франции по европейским делам написал в Твиттере, что в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и мира на Южном Кавказе состоялась важная встреча с министром иностранных дел Грузии.

Выступая на конференции, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность расширения ЕС, особенно в контексте войны в Украине, и в то же время подчеркнула необходимость реформ в ЕС.

«Путинская Москва будет продолжать сеять империалистические разногласия в Европе, чтобы оттолкнуть нас не только от Украины, но также от Молдовы, Грузии и Западных Балкан. Если Россия сможет дестабилизировать эти страны в долгосрочной перспективе, это сделает и нас уязвимыми», — сказала Бербок, добавив, что «мы больше не сможем допустить серые зоны в Европе».

В сентябре этого года французско-германская рабочая группа опубликовала отчет под названием «Навигация в открытом море: реформа и расширение ЕС в 21 веке», в котором обсуждаются необходимые реформы, которые ЕС и страны-кандидаты должны осуществить, чтобы подготовиться к расширению. Хотя доклад не отражает официальную позицию ни французского, ни немецкого правительств, он имеет решающее значение для понимания продолжающихся дебатов о расширении ЕС.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 03/11/2023 - 13:51
1 2 minutes read

მსგავსი/Related

Николоз Самхарадзе: «Пока не произойдет деоккупация, мы не будем участвовать в формате 3+3»

01/11/2023 - 19:58

Парламент Грузии принял поправку, упрощающую процедуру получения гражданства

01/11/2023 - 19:25

Грузинские политики комментируют телефонный разговор Абашидзе и Карасина

01/11/2023 - 18:40

В аудиозаписи за март 2022 г. Карасин и Абашидзе говорят о возобновлении авиасообщения

01/11/2023 - 17:20
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button