Глава МИД Грузии принял участие в конференции по расширению ЕС в Берлине

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принял участие в конференции по расширению ЕС в Берлине 2 ноября. Министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-кандидатов собрались на конференции, организованной МИД Германии.

Excited to have participated in the Berlin Ministerial Conference upon the invitation of my German colleague @ABaerbock. We had engaging discussions regarding EU enlargement, as well as Georgia's accession process. The conference was especially timely and important, as we are… pic.twitter.com/SLl03eTT0p — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) November 2, 2023

«Мое участие в этой конференции и то, что я являюсь основным докладчиком в формате одного из круглых столов, подтверждает, что Грузия играет важную роль в политике расширения, если смотреть через призму Германии», – заявил Дарчиашвили, – «Германия стала одним из главных сторонников (европейского будущего Грузии), что вселяет в нас еще больший оптимизм, когда речь идет о статусе кандидата нашей страны и европейском будущем».

По словам министра, он «оптимистично» смотрит на вопрос предоставления Грузии статуса кандидата. Он также отметил, что усилия и конкретные шаги, предпринятые для реализации рекомендаций Еврокомиссии, дают основания для оптимизма.

В ходе визита в Берлин министр иностранных дел встретился с госсекретарем Франции по европейским делам Лораном Буном. По информации МИД Грузии, стороны обсудили основные аспекты партнерства и дружественных отношений между двумя странами, а также региональную безопасность и процесс европейской интеграции Грузии.

Госсекретарь Франции по европейским делам написал в Твиттере, что в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и мира на Южном Кавказе состоялась важная встреча с министром иностранных дел Грузии.

Entretien important avec le ministre géorgien des affaires étrangères @iliadarch, à un moment décisif pour le chemin européen de la #Géorgie et pour la paix dans le Caucase du Sud. pic.twitter.com/nGB3jFRezy — Laurence Boone (@LaurenceBoone) November 2, 2023

Выступая на конференции, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность расширения ЕС, особенно в контексте войны в Украине, и в то же время подчеркнула необходимость реформ в ЕС.

«Путинская Москва будет продолжать сеять империалистические разногласия в Европе, чтобы оттолкнуть нас не только от Украины, но также от Молдовы, Грузии и Западных Балкан. Если Россия сможет дестабилизировать эти страны в долгосрочной перспективе, это сделает и нас уязвимыми», — сказала Бербок, добавив, что «мы больше не сможем допустить серые зоны в Европе».

В сентябре этого года французско-германская рабочая группа опубликовала отчет под названием «Навигация в открытом море: реформа и расширение ЕС в 21 веке», в котором обсуждаются необходимые реформы, которые ЕС и страны-кандидаты должны осуществить, чтобы подготовиться к расширению. Хотя доклад не отражает официальную позицию ни французского, ни немецкого правительств, он имеет решающее значение для понимания продолжающихся дебатов о расширении ЕС.

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