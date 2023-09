საფრანგეთისა და გერმანიის ელჩებმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს

Less than a minute

საქართველოში საფრანგეთისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩების, შერაზ გასრისა და პეტერ ფიშერის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი და საქართველო ისტორიული შესაძლებლობის წინაშე დგანან, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი მოიპოვოს, რაც იქნებოდა შემდეგი ნაბიჯი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობასა და მეგობრობაში, რომლის მიზანიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაა.

ელჩებმა მოუწოდეს „ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში, გაერთიანდნენ ამ მიზნის გარშემო და ერთად იმუშაონ მის მისაღწევად“.

ელჩები მიესალმნენ საქართველოდან ახლახან შემდგარ და მომავალ ვიზიტებს ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქებსა და ევროკავშირის ინსტიტუტებში ბრიუსელში და დასძინეს, რომ „კონსტრუქციულ დიალოგს დიდი ღირებულება აქვს“.

ელჩები განცხადებაში ადასტურებენ, რომ ევროკავშირი საქართველოს გვერდით იქნება კანდიდატის სტატუსისა და ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე.

