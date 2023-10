ჩხოროწყუს საჯარო სკოლები „დირექტორების პოლიტიკურად მიკერძოებულ შერჩევას“ აპროტესტებენ

სამეგრელოს რეგიონის ჩხოროწყუს, კირცხისა და ახუთის საჯარო სკოლები განათლების სამინისტროს მიერ 927 ქართულ სკოლაში დირექტორების კანდიდატების წარდგენას აპროტესტებენ, რომელთა უმეტესობას მხოლოდ ერთი კანდიდატი ჰყავს. მაგრამ 350-მდე სკოლას, მათ შორის ჩხოროწყუს N2, კირცხის N1 და ახუთის N1 საჯარო სკოლებს არჩევნებიც კი არ დაუნიშნეს.

საპროტესტო აქციის მონაწილეები აღშფოთებულნი არიან დირექტორების შერჩევის „უსამართლო“ პროცესით. მათ მიაჩნიათ, რომ უპირატესობა პოლიტიკურ კუთვნილებას ენიჭება და არა კვალიფიკაციას, რასაც შესაძლოა „ქართულ ოცნებასთან“ ასოცირებული პირების დანიშვნა მოყვეს. მათი მთავარი მოთხოვნაა თანამდებობებზე წინა დირექტორების აღდგენა, ვინაიდან, ისინი, მათი აზრით, უფრო კვალიფიციურები იყვნენ.

მოქმედი დირექტორები აცხადებენ, რომ გასულ არჩევნებზე მათზე ხელისუფლებამ ზეწოლა განახორციელა. მათი თქმით, მათ ხმების შეგროვება მოსთხოვეს და ზოგიერთი მათგანი სამინისტრომ კანდიდატებადაც კი არ დაასახელა.

კირცხის N1 საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ მას სხვა სკოლაში მუშაობის შესაძლებლობა არ მისცეს და ამის სავარაუდო მიზეზად ბოლო არჩევნების დროს ხელისუფლების მითითებების შეუსრულებლობას ასახელებს.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)