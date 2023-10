Публичные школы Чхороцку протестуют против «политически предвзятого отбора директоров»

Публичные школы Чхороцку, Кирцхи и Ахути региона Самегрело протестуют против выдвижения Министерством образования кандидатов на должности директоров в 927 грузинских школах, в большинстве из которых есть только один кандидат. Но в около 350 школах, в том числе публичных школах Чхороцку №2, Кирцхи №1 и Ахути №1, даже не были назначены выборы.

Участники акции протеста возмущены «несправедливым» процессом отбора директоров. Они считают, что предпочтение отдается политической принадлежности, а не квалификации, что может привести к назначению на пост лиц, связанных с «Грузинской мечтой». Их главное требование – восстановить на должности предыдущих директоров, поскольку, по их мнению, они были более квалифицированными.

Нынешние директора утверждают, что власти оказывали на них давление во время последних выборов. По их словам, их попросили мобилизовать голоса, а некоторых из них министерство даже не представило в качестве кандидатов.

Директор публичной школы N1 в Кирцхи говорит, что ему не позволили работать в другой школе, и вероятной причиной этого является невыполнение указаний властей во время последних выборов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)