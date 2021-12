ლავროვი: აფხაზეთში რუსების ქონებასთან დაკავშირებით „არცთუ ლეგიტიმურ პროცესებს“ აქვს ადგილი

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებასთან დაკავშირებით „არცთუ ლეგიტიმურ პროცესებს“ აქვს ადგილი.

ლავროვმა ამის შესახებ სოჭში ოკუპირებული აფხაზეთის ახლადდანიშნულ „საგარეო საქმეთა მინისტრთან“, ინალ არძინბასთან შეხვედრის მეორე დღეს განაცხადა.

მან ასევე აღნიშნა, რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რუსი ტურისტები აფხაზეთში არასასიამოვნო სიტუაციებში აღმოჩნდნენ, ასევე იყო გარკვეული საკითხები ბიზნესმენების საქმიანობასთან დაკავშირებით.

„აფხაზ კოლეგებს ესმით, რომ საჭიროა გაააქტიურონ მუშაობა ყველა ამ მიმართულებით. ეს ეხება კრიმინალურ ქმედებებს ჩვენი ტურისტების მიმართ და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებას [აფხაზეთში]“, – განაცხადა მან.

ლავროვის თქმით, არძინბამ დაარწმუნა რუსული მხარე, რომ აფხაზეთის ხელმძღვანელობა „ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ყველა ეს საკითხი დაიხუროს“.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთი რუსი მეწარმის საქმეც გაიხსნება, რომელიც „2016 წლიდან მოუგვარებელია“. „ჩვენმა უამრავმა მიმართვამ აფხაზეთის შესაბამისი ინსტანციების მიმართ შედეგი გამოიღო. რამდენიმე დღის წინ სასამართლო მოსმენა გაიმართა, სადაც კონპენსაციის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღეს. უნდა დაველოდოთ პროცესის ბოლომდე დასრულებას“, – განაცხადა მან.

„ჩვენს აფხაზ მეგობრებთან ხაზგასმით აღვნიშნე, რომ აფხაზური ბაზრის მიმზიდველობა რუსული ინვესტიციებისთვის პირდაპირაა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოხდება ამგვარი საკითხების განხილვა და რეგულირება“, – თქვა ლავროვმა.

