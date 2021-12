Лавров: По поводу собственности россиян в Абхазии происходят «нелегитимные процессы»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Абхазии происходят «не вполне легитимные процессы», связанные с имуществом российских граждан.

Об этом Лавров заявил на второй день встречи в Сочи с новоназначенным «министром иностранных дел» оккупированной Абхазии Иналом Ардзинба.

Он также отметил, что были случаи, когда российские туристы оказывались в Абхазии с неприятными ситуациями, а также некоторые вопросы, связанные с деятельностью бизнесменов.

«По всем этим направлениям абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свои действия. Это касается криминальных проявлений в отношении наших туристов и собственности росграждан», — сказал он.

По словам Лаврова, Ардзинба заверил российскую сторону, что абхазское руководство «сделает все возможное, чтобы закрыть все эти вопросы».

Министр иностранных дел России также напомнил о деле одного российского предпринимателя, которое «не урегулировано с 2016 года». «Наши многократные обращения к соответствующим инстанциям Абхазии дали результат. На днях состоялось судебное заседание, которое приняло позитивное решение о компенсации. Надо дождаться, когда процесс будет доведен до конца», — сказал он.

«Подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будут рассматриваться и регулироваться такого рода вещи, напрямую зависит привлекательность абхазского рынка для российских инвестиций», — сказал Лавров.

