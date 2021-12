ოკუპირებული აფხაზეთის ოპოზიცია მოსკოვთან „სუვერენიტეტის გაყოფის“ თაობაზე ბჟანიას მოწოდებებს გმობს 

ოკუპირებული აფხაზეთის სახალხო-პატრიოტულმა კავშირმა, რომელიც რამდენიმე ოპოზიციურ ორგანიზაციას აერთიანებს, განაცხადა, რომ აფხაზეთის ლიდერის, ასლან ბჟანიას მოწოდებები რუსეთთან სუვერენიტეტის გაყოფის თაობაზე ეროვნული ინტერესების დათმობის ტოლფასია, რაც ოკუპირებული რეგიონის „კონსტიტუციასა“ და კანონებს ეწინააღმდეგება.

გავრცელებული ინფორმაციით, ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან ცოტა ხნის წინ გამართულ შეხვედრაზე, ბჟანიამ განაცხადა: „ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი სუვერენიტეტის ნაწილის გაყოფა და ამაში ვერანაირ ტრაგედიას ვერ ვხედავ. ჩვენ ის ფაქტობრივად უკვე გავიყავით: საგარეო პოლიტიკის საკითხები, რუბლის ზონა… გარკვეული რამ გაკეთდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს… ამაში მხოლოდ პლუსებს ვხედავ, რადგანაც ჩვენთვის მიუწვდომელია თანამედროვე შეიარაღებული ძალების შენახვა“.

აფხაზეთის ლიდერისთვის გაგზავნილ ღია წერილში, რომელიც 2 დეკემბრითაა დათარიღებული, აფხაზეთის სახალხო-პატრიოტულმა კავშირმა გააფრთხილა ბჟანია, რომ მსგავსი განცხადებები, რომლებიც „ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას და საერთაშორისო შეთანხმებებს, პირდაპირ საფრთხეს უქმნის აფხაზეთის სოციალურ და პოლიტიკურ სტაბილურობას და სახელმწიფოებრიობას“.

ოპოზიციურმა ჯგუფმა აღნიშნა, რომ შიდა პრობლემების, მათ შორის, ენერგეტიკის სფეროსა და სამართალდამცველ სისტემაში არსებული კრიზისების, ასევე კოვიდ-19-ის პანდემიის ფონზე, „საჯარო მოწოდებები „სუვერენიტეტის გაყოფის“ თაობაზე, რბილად რომ ვთქვათ, მკრეხელობაა“.

პატრიოტულმა კავშირმა ასევე განაცხადა, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა „უპირობო და ცალსახა ფაქტია“, ეს ურთიერთობები ასახულია „სახელმწიფოთაშორის შეთანხმებებში“, რომლებშიც „თანასწორი, პარტნიორული ურთიერთობებია“ ხაზგასმული.

„დაუშვებელია საჯარო განხილვები და გადახედვის მცდელობები, რომლებიც ძირითადი შეთანხმებების სულისკვეთებას და შინაარს ეწინააღმდეგება“, – ნათქვამია წერილში.

ოპოზიციური ჯგუფის თქმით, ბჟანიას მიერ „ასეთი გაცნობიერებული ქმედებები“ აფხაზეთის საზოგადოებაში ანტი-რუსულ განწყობებს აღვივებს და „რუსეთ-აფხაზეთის სამოკავშირეო ურთიერთობებს გამოუსწორებელ ზიანს“ აყენებს.

