ანგარიში: ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ანტი-ლიბერალურები, მაგრამ ძირითადად ანტი-რუსულებიც არიან

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი – საქართველო“ ქვეყნის სოციალურ მედიაში ანტი-დასავლური განწყობების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც, ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს ანტი-ლიბერალური დღის წესრიგი აქვთ, თუმცა ხშირ შემთხვევაში, ანტი-რუსულ კურსსაც ატარებენ.

ანგარიში 2015 წლიდან 2018 წლამდე პერიოდში სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ დაახლოებით 26 ათას სტატუსს ეფუძნება. კვლევა USAID-ის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მხარდაჭერით განხორციელდა.

კვლევის თანახმად, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების წარმომადგენლობა და აუდიტორია 2015-2018 წლებში გაიზარდა, რაც, შესაძლოა, ნაწილობრივ ინტერნეტზე წვდომის ზრდით აიხსნას. 2015 წლის დასაწყისში მიმოხილულ Facebook-ის გვერდებზე სტატუსების რაოდენობა კვირაში ოთხი იყო, რაც 2018 წლის შემოდგომამდე 31-მდე გაიზარდა.

ანალიზმა აჩვენა, რომ სტატუსები და მკითხველთა რეაქციები პიკს აღწევს იმ მოვლენების დროს, რომლებიც ანტი-ლიბერალურ დღის წესრიგს ეხმიანება, როგორიცაა: ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებული, ან ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული აქციები.

თუმცა, ანგარიში ასევე აღნიშნავს, რომ ანტი-ლიბერალურ დღის წესრიგთან ერთად, დამოკიდებულება ძირითადად ანტი-რუსულიცაა. ანგარიშის თანახმად, მართალია, ზოგიერთი მიმოხილული Facebook-ის გვერდი ძირითადად რუსულ ნარატივს ავრცელებს, ბევრი მათგანი ანტი-რუსული გზავნილებითაც გამოირჩევა. ეს განსაკუთრებით არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მოვლენების დროს შეინიშნებოდა. ამ თვალსაზრისით, ულტრამემარჯვენე სოციალური გვერდების ტონი ძირითადად ნაციონალისტური და ქსენოფობიურია, რომელიც რუსეთს უარყოფით ჭრილში წარმოაჩენს.



ამ და სხვა დაკვირვებებზე დაყრდნობით, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში, რადიკალური მემარჯვენე გვერდები სოციალურ ქსელებში უფრომეტად არიან გააქტიურებულნი. შესაბამისად, მასში ამგვარი გვერდების მიერ გამოქვეყნებული გზავნილების რეგულარული მონიტორინგისა და ანალიზის აუცილებლობაზეა საუბარი. განსაკუთრებით კი, იმ გზავნილების, რომლებიც გარკვეულ დისკურსს ქმნიან.

