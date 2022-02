Состоялось десятое заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия

Депутаты Европарламента и Парламента Грузии провели десятое заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия 10 февраля в Брюсселе.

На заседании Комитета ассоциации, который наблюдает за выполнением Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, председательствовали депутат Европарламента Марина Кальюранд, и председатель Комитета по европейской интеграции Парламента Грузии Мака Бочоришвили.

В заседании приняли участие депутаты Европарламента, депутаты Грузинской мечты и оппозиции, а также государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани и заместители министров иностранных дел Лаша Дарсалия и Теймураз Джанджалия.

Заявление депутата Европарламента Марины Кальюранд

Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила 14 февраля, что, хотя депутаты Европарламента приветствовали готовность правительства Грузии гармонизировать свое законодательство с ЕС, «ситуацию еще предстоит улучшить в таких областях, как подотчетность правоохранительных органов, независимость судебной системы и борьба с дискриминацией уязвимых групп и меньшинств».

В частности, она отметила, что в ходе встречи депутаты Европарламента выразили озабоченность недостатками, выявленными на парламентских выборах 2020 года и местных выборах 2021 года, которые нашли отражение в отчетах МНВ БДИПЧ/ОБСЕ; а также в связи с назначением судей Верховного суда, реформой законодательства о судах общей юрисдикции, поспешного упразднения Службы государственного инспектора и медленного прогресса конституционной реформы.

«Мы отметили, что обещанное расследование тайной слежки за широкими слоями грузинского общества и дипломатами, в том числе за послом ЕС, должно дать четкие ответы в ближайшее время», — сказала она.

Кроме того, по словам Кальюранд, депутаты Европарламента подчеркнули, что, хотя законодательство Грузии и запрещает все формы дискриминации, положение ЛГБТ+ лиц «по-прежнему остается сложным, о чем свидетельствует насильственное нападение на 50 журналистов и мирных демонстрантов, которое последовало за отменой шествия «Тбилиси Прайд», запланированного на 5 июля 2021 года».

По ее словам, депутаты Европарламента надеются, что организаторы и виновники насилия понесут должное наказание «в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами».

Депутат Европарламента также затронула Соглашение от 19 апреля, которое, по ее словам, на фоне поляризации политической и медийной среды предложило стране европейский путь к более сильной демократии и верховенству закона. «Мы подтвердили готовность Европарламента содействовать диалогу Жана Монне, который является средством продвижения конструктивного сотрудничества между политическими партиями в Парламенте Грузии», — сказала она.

По словам Марины Кальюранд, стороны также обсудили реформы, которые Грузия проводит для реализации Соглашения об ассоциации. Депутаты Европарламента приветствовали стремление правительства Грузии «использовать широкий потенциал Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле».

Депутаты Европарламента также приветствовали введение обязательных гендерных квот в Парламенте и местных сакребуло, а также принятие закона о правах лиц с ограниченными возможностями.

В заявлении Кальюранд подчеркивается поддержка европейскими депутатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, осуждаются действия России, которые усугубляют ситуацию с безопасностью и правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, и высказано обещание поддержать мирное разрешение конфликта.

Заявления грузинской делегации

Парламент Грузии сообщил 11 февраля, что сопредседатель заседания Мака Бочоришвили подчеркнула необходимость создания новых форматов в отношениях ЕС-Грузия, в том числе путем поддержки экспертного и политического диалога на различных уровнях.

«Необходимость укрепления диалога стала еще более очевидной после того, как правительство Грузии поставило цель сделать конкретный шаг на пути к ЕС и приняло решение подать заявку на членство в ЕС в 2024 году», — сказала Мака Бочоришвили.

В то же время государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани затронула проблемы в области безопасности, гуманитарных вопросов и прав человека в оккупированных регионах Грузии, уделив особое внимание дискриминации по этническому признаку, жестким ограничениям свободы передвижения, возведению колючих ограждений и других физических барьеров вдоль разделительных линий и запрету на получение образования на родном языке.

По сообщению Аппарата госминистра, Ахвледиани подчеркнула важность продолжения интенсивных усилий со стороны ЕС для обеспечения освобождения находящихся в настоящее время в незаконном заключении граждан Грузии, а также необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в убийствах четырех граждан Грузии – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия.

Министерство иностранных дел Грузии заявило 12 февраля, что заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия акцентировал внимание на «усиливающемся процессе фактической аннексии» и растущей милитаризации в оккупированных регионах.

Он подчеркнул «критическую необходимость» в том, чтобы сосредоточить внимание на выполнении Россией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Еще один заместитель министра ИД Теймураз Джанджалия подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между ЕС и Грузией в сфере обороны и безопасности и акцентировал внимание на будущих целях «Ассоциированного трио».

