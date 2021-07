«Тбилиси Прайд» отменил Марш достоинства

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны властей и неадекватной реакции на имевшие сегодня насильственные действия, правозащитная организация ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд» отменила Марш достоинства.

«Мы не можем выйти на улицы, полные насильников, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей»», — говорится в заявлении «Тбилиси Прайда».

