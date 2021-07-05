Акция против «Марша достоинства» на проспекте Руставели, 5 июля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

«Тбилиси Прайд» отменил Марш достоинства

05/07/2021 - 15:17
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Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны властей и неадекватной реакции на имевшие сегодня насильственные действия, правозащитная организация ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд» отменила Марш достоинства.

«Мы не можем выйти на улицы, полные насильников, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей»», — говорится в заявлении «Тбилиси Прайда».

Продолжение следует…

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05/07/2021 - 15:17
13 Less than a minute

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