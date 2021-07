Посольства ЕС правительству Грузии: последние события «наводят тень на отношения между ЕС и Грузией»

Делегация ЕС в Грузии и посольства 24 стран-членов ЕС направили сегодня строгое письмо правительству Грузии, в котором выразили обеспокоенность «событиями последнего времени, которые наводят тень на отношения между ЕС и Грузией и на имидж Грузии, как страны, защищающей основные права человека».

Письмо было адресовано министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури, но подписавшиеся субъекты заявили, что «мы признаем более широкую ответственность правительства Грузии и направляем копии этого письма премьер-министру и министрам юстиции и иностранных дел».

Дипломатические миссии заявили, что свобода мирных собраний и выражения мнений является фундаментальным универсальным правом человека и гарантируется Конституцией Грузии. «Несмотря на это, 5 июля участники ЛГБТИ + Тбилиси Прайда не смогли воспользоваться этими правами, поскольку возникла неминуемая угроза их безопасности», — говорится в письме.

«Мы сожалеем, что власти публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечал мероприятия, связанные с Прайдом; Также не было принято никаких других необходимых мер для предотвращения или пресечения выступлений, направленных на разжигание ненависти. И, наконец, не обеспечили достаточной защиты, когда против активистов и журналистов предпринимались насильственные действия», — заявили посольства.

Согласно письму, 5 июля участники контракции совершили организованное насилие, направленное против гражданских активистов и журналистов. «Физическое посягательство на безопасность обеих групп было тревожным. В этом контексте мы хотели бы напомнить вам, что в любой демократической стране журналисты должны иметь возможность безопасно и безвредно для себя выполнять свою работу… Мы выражаем соболезнование в связи с трагической гибелью телеоператора Лексо Лашкарава и будем ждать результатов расследования по установлению причин смерти», — говорится в письме.

В письме также отмечается, что ЕС и Грузия разделяют и придерживаются принципа, что права человека универсальны и неделимы, и что эти общие ценности закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией и Европейской конвенции о правах человека.

«Активная риторика против этих ценностей также представляет угрозу для национальной безопасности и увеличивает уязвимость грузинской демократии, которая уже сталкивается со значительными рисками, вызванными дезинформацией», — говорится в письме, подписанты которого призывают правительство Грузии «немедленно предпринять последующие шаги и принять соответствующие политические и правовые меры». «Все инциденты с применением насилия и преступные действия должны расследоваться эффективно, незамедлительно и должным образом наказываться с полной строгостью закона», — заявили они.

Посольства также отметили, что считают «попрание флага Совета Европы/ЕС, поднятого перед зданием Парламента Грузии, тревожным действием». «Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых строятся ЕС и отношения между ЕС и Грузией», — говорится в письме. «Двойная атака на флаг — прямая атака на демократические и проевропейские устремления Грузии», — подчеркнуто в письме.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)