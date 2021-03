БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый доклад о парламентских выборах в Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) 5 марта опубликовало свой окончательный доклад о результатах наблюдениях его небольшой миссией по наблюдению во время парламентских выборов в Грузии. Доклад также включает ряд рекомендаций, направленных на «поддержку усилий по приведению избирательного процесса в Грузии в соответствие с обязательствами перед ОБСЕ, а также другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов».

Согласно докладу, приоритетными рекомендациями являются:

Обеспечение последовательного избирательного законодательства, которое следует пересмотреть путем инклюзивных консультаций задолго до следующих выборов;

Пересмотр состава Избирательной администрации с целью повышения ее беспристрастности, независимости и обеспечения более сбалансированного политического представительства;

Обсуждение всех важных вопросов Центральной и окружными избирательными комиссиями на коллегиальных и открытых заседаниях;

Надлежащее расследование обвинений, которые касаются запугивания избирателей и участников избирательной кампании;

Упрощение законодательства о разрешении избирательных споров, чтобы граждане сами могли сами подавать жалобы;

Рассмотрение избирательных споров комиссиями на коллегиальных и открытых заседаниях;

Определение четких и объективных критериев в Избирательном кодексе по пересчету голосов и аннулированию результатов;

Пересмотр существующей системы распределения бесплатного эфирного времени и выдачи рекламных средств, чтобы предоставить всем равные возможности для ведения избирательной кампании.

Ниже приведены некоторые из основных моментов доклада:

Избирательные изменения, принятые незадолго до выборов

В связи с изменениями в избирательном законодательстве, которые были осуществлены в июне, июле и сентябре 2020 года, в документе говорится, что принятие изменений незадолго до выборов не соответствует лучшей международной практике.

Согласно докладу, изменения были внесены технически в законодательство, но повторяющийся и переходный характер многих положений сделал обновленные правовые рамки в определенной степени непоследовательными и нестабильными.

В документе также говорится, что, несмотря на изменения, не были учтены некоторые предыдущие рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии, в том числе те, которые касались проведения избирательной кампании, Избирательной администрации, финансирования кампании, СМИ, рассмотрения жалоб и апелляций, подсчета голосов и нормативного недостатка об аннулировании результатов выборов.

Избирательная администрация

Согласно докладу, «доминирующее представительство» правящей партии в Избирательной администрации, особенно на низких уровнях, «негативно отразилось» на общественное восприятие беспристрастности и независимости избирательных комиссий.

В документе отмечается, что, хотя большинство председателей участковых комиссий не принадлежали ни одной партии, 455 председателей, которые были избраны из членов, представленных партиями, представляли Грузинскую мечту.

Избирательная кампания, День выборов

В документе говорится, что во время избирательной кампании «границы между правящей партией и государством часто были расплывчатыми».

Согласно докладу, представители Грузинской мечты сделали несколько заявлений, которые были восприняты как «подкуп голосов».

Согласно документу, «несмотря на то, что Конституция предусматривает границы между Церковью и государством, а Избирательный кодекс запрещает религиозным организациям проводить избирательные кампании, правящая партия использовала религиозные изображения в некоторых из своих предвыборных реклам в обращении к избирателям, а некоторые представители Грузинской Православной Церкви принимали участие в мероприятиях в рамках избирательной кампании».

Что касается дня выборов, в докладе отмечается, что партийные координаторы и активисты присутствовали возле избирательных участков, что предположительно могло запугать избирателей.

В документе говорится, что несмотря на то, что тайна голосования в избирательных будках в значительной степени соблюдалась, на некоторых участках, на которых проводился мониторинг, постоянная видео- и фотосъемка процесса голосования избирателями создавала среду запугивания.

Жалобы

В докладе подчеркивается, что правовая база для разрешения избирательных споров «сложна и крайне ограничительна», а сроки рассмотрения – очень короткие. В документе также говорится, что многие заявители столкнулись с техническими препятствиями при подаче жалоб.

Согласно докладу, процесс рассмотрения жалоб был в значительной степени поверхностным, и не происходило надлежащего рассмотрения и расследования случаев несоответствия.

В документе говорится, что окружные избирательные комиссии не использовали свои широкие полномочия для обеспечения легитимности избирательного процесса и рассмотрения жалоб, которые остались нерассмотренными по техническим причинам.

«Систематический отказ в удовлетворении жалоб существенно ограничил возможность поиска эффективных средств правовой защиты», – говорится в докладе.

Согласно документу, «суд выносил непоследовательные решения по поводу пересчета голосов». В докладе упоминается случай с избирательными бюллетенями в Марнеульском округе, по которому суды вынесли ненадлежащее решение.

«Решения судов на обоих уровнях в целом не были обоснованными», – говорится в документе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)