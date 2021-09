Прокуратура начала расследование в связи с опубликованными секретными записями

Прокуратура Грузии заявила 14 сентября, что начала расследование по факту распространения секретных записей о предполагаемой слежке за священнослужителями.

Согласно тому же сообщению, расследование начато по частям 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии, которая касается несанкционированной записи или прослушивания частной коммуникации, а также незаконное использование и распространение записей частной коммуникации, информации, полученной с помощью технических средств или компьютерных данных.

«Мы призываем всех, у кого могут храниться незаконные записи и материалы, сотрудничать со следствием. В то же время мы призываем СМИ, у которых есть упомянутые материалы, сотрудничать со следствием хотя бы на этот раз и предоставить нам имеющиеся у них доказательства», — говорится в заявлении прокуратуры. Прокуратура также призвала всех воздерживаться от публичного распространения личной и персональной информации.

Размещенные в Интернете около 3000 документов, которые содержат компрометирующую информацию о священнослужителях, были переданы в СМИ анонимным лицом 13 сентября. В настоящее время документы в Интернете больше недоступны.

Комментарий Службы госбезопасности

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что готова «тесно сотрудничать с прокуратурой Грузии на всех этапах расследования».

«В объективных интересах ведомства проведение комплексного и тщательного расследования, чтобы ответить на все вопросы», — заявили в Службе государственной безопасности.

Она также призвала СМИ и «политически заинтересованных» лиц воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования, поскольку «тиражирование такой информации ущемляет честь и достоинство отдельных лиц, офицеров безопасности и службы в целом, подрывает доверие к правоохранительным ведомствам и крайне вредят системе безопасности страны».

Что касается подлинности самих материалов, Служба госбезопасности этот вопрос не комментировала.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)