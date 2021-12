Парламент назначил судью на последнее вакантное место в Верховном суде

На внеочередном пленарном заседании Парламента Грузии 29 декабря Амиран Дзабунидзе был назначен на последнюю вакантную должность в Верховном суде бессрочно. Почти двухлетний процесс назначения судей проходил на фоне критики со стороны гражданского общества и международных партнеров.

Правящая партия поддержала кандидатуру Дзабунидзе 79 голосами против 10 на фоне того, что он сказал во время парламентских слушаний накануне, заявив, что он выступает за ограничение свободы выражения мнений для предотвращения «чрезмерных нападок» на судебную систему.

Дзабунидзе, который ранее занимал пост председателя Кутаисского апелляционного суда, является 11-м судьей, назначенным новым Парламентом в Верховный суд бессрочно. Депутаты утвердили 4 судей 1 декабря, а 6 судей — 12 июля.

В этом году назначение судей правящей командой стало предметом резкой критики, поскольку Соглашение от 19 апреля предусматривало приостановление назначений до проведения фундаментальных реформ в судебной системе. Вопросы о процессе задавались в контексте прозрачности и справедливости.

Процесс отбора судей начался в мае 2019 года, и его целью было увеличить количество судей в Верховном суде с 8 до 28 в соответствии с новой Конституцией. Высший совет юстиции провел процесс в короткие сроки в ускоренном порядке.

В 2016-2020 годах Парламент назначил 14 судей на 20 вакансий в Верховном суде бессрочно, а затем приостановил процесс в январе 2020 года. Тогда депутат Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузинская мечта обсуждает рекомендацию Венецианской комиссии, согласно которой действующий Парламент не должен был утверждать более половины полного состава суда судей.

Что касается трех судей — Экатерине Гаситашвили, Нино Бакакури и Зураба Дзлиеришвили, которые работали в Верховном суде до добавления новых членов, они были назначены в суд в 2015 и 2014 годах сроком на 10 лет.

Примечательно, что Гаситашвили и Бакакури являются судьями, которые отстранились от заявления Административного комитета Конференции судей Грузии, где их коллеги критиковали посольства ЕС и США в Грузии за вмешательство во внутренние дела страны.

