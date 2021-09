Омбудсмен требует начала правового преследования в отношении организаторов насилия 5 июля

По заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария от 6 сентября, она обратилась в прокуратуру с просьбой о начале уголовного преследования по делу о гомофобном насилии 5 июля этого года в отношении ведущего телекомпании «Альт Инфо» Зураба Махарадзе и священнослужителя Спиридона Цкипуришвили.

По словам омбудсмена, даже через два месяца после событий 5 июля правоохранительные органы никому не предъявили обвинений в организации насилия. Однако, по словам Ломджария, общедоступных доказательств достаточно для начала правового преследования против Махарадзе и Цкипуришвили по обвинению в организации группового насилия и публичном подстрекательстве к насилию.

На основании видеозаписи Нино Ломджария заявила, что ведущий ТВ «Альт Инфо» «напрямую руководил» насилием 5 июля, а Цкипуришвили открыто призвал участников контракции, направленной против «Марша достоинства», к «насилию за Родину».

В результате событий 5 июля в Тбилиси пострадали более 50 журналистов, а запланированный «Марш достоинства» организаторами «Тбилиси Прайда» был отменен из-за отсутствия гарантий безопасности. На сегодняшний день прокуратура предъявила обвинения в причастности к организованному насилию 27 лицам.

16 июля полиция опросила ведущих телекомпании «Альт Инфо», связанной с бизнесменом Леваном Васадзе, и обыскала их дома, однако МВД не предоставило никакой дополнительной информации относительно этого расследования.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 23 июля, что все насильники «пойманы» и «наказаны». По его словам, «если на улице произошла какая-то драка, государство предотвратило ее».

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе в ответ на обращение народного защитника заявил, что возбуждение уголовного дела входит в полномочия «только» прокуратуры. Он также отметил, что народный защитник полагался только на общедоступную информацию при оценке вопроса и что у нее не было доступа к материалам расследования событий 5 июля.

По словам Дарахвелидзе, прокурор рассудит, достаточно ли доказательств для выдвижения обвинения по факту организации группового насилия.

