Грузинская мечта намекает на провал конституционных изменений

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что «когда бы мы не приняли» запланированные конституционные изменения, они должны быть задействованы с 2024 года. Изменения включают, среди прочего, проведение любых двух последующих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе и с избирательным барьером в 2% (вместо 5%).

30 ноября Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в этих изменениях нет необходимости, намекнув, что правящая команда может и не принять изменения, которые были разработаны на основании Соглашения от 19 апреля этого года.

Пакет поправок уже принят парламентом в первом чтении 7 сентября, и для его вступления в силу требуется принятие еще двух в двух слушаниях. Согласно действующим правилам, с 2024 года Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему, а избирательный порог составит 5%. А до тех пор любые внеочередные выборы все равно будут проводиться по смешанной системе – по принципу 120/30.

Председатель Грузинской мечты также отметил, что принятие конституционных поправок, для чего требуется поддержка 113 депутатов в Парламенте, состоящем из 150 депутатов, находится в руках правящей команды, которая насчитывает 84 депутата в законодательном органе.

По словам Ираклия Кобахидзе, принятие изменений станет «маленьким подарком» для оппозиции, что в итоге будет зависеть от «доброй воли» Грузинской мечты и «поведения» ее оппонентов.

«Многое будет зависеть от поведения и действий различных субъектов», — сказал он, добавив: «Мы должны убедиться, что в спектре оппозиции есть желание изменить существующую поляризованную среду».

Кобахидзе отметил, что «главный недостаток» низкого избирательного порога состоит в том, что он направлен на «нестабильность». Председатель правящей партии заявил, что до 2024 года в стране больше не будет выборов.

Ранее, в начале ноября, Кобахидзе сказал, что сохранение 5-процентного порога может быть даже лучше для демократии.

Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения от 19 апреля в начале июля, но заявила, что партия сохранит приверженность реформам, предусмотренным в документе. Тем не менее, правящая команда заявила, что продолжит обсуждение той части пакета изменений, которая касается процедуры избрания генерального прокурора большинством в 3/5 голосов. За этим последовала резкая критика со стороны Евросоюза и США.

Комментарии оппозиции и неправительственного сектора

По словам депутата от Единого национального движения Акакия Минашвили, власти не уверены, что досрочных выборов в стране не будет, в противном случае они «свободно приняли бы конституционные поправки… и тем самым выполнили бы обещание, данное нашему международному партнеру».

«В действительности, власти видят, что в стране есть политический кризис, экономический кризис, социальный кризис, и вероятность того, что в стране пройдут досрочные выборы, очень высока. Исключено, чтобы не было досрочных выборов», — сказал он.

Депутат от партии «Лело за Грузию» Ана Нацвлишвили заявила телекомпании «Формула», что Грузинская мечта действительно чувствует «реальную опасность» досрочных выборов.

По ее словам, члены правящей команды испытывают «истерический страх потерять кресла» и «пытаются подстраховаться, чтобы даже в случае досрочных выборов – оставить такую систему, которая дает им несправедливое, но серьезное преимущество».

Неправительственные организации назвали заявление председателя Грузинской мечты «вредоносными» для процесса демократизации страны и заявили, что обещание, данное правящей партией международным партнерам, «должно быть выполнено обязательно». В сегодняшнем совместном заявлении они подчеркнули, что полностью пропорциональная избирательная система и низкий избирательный барьер соответствуют интересам страны и «будут содействовать» адекватному отражению интересов различных групп в Парламенте и «укреплению плюрализма».

НПО назвали принятие конституционных поправок в первом чтении «достойным приветствия примером» соглашения между партиями, заявив, что «отказ от продолжения реформы нанесет ущерб и без того поляризованной политической среде и поставит под сомнение доверие к правящей партии». Наряду с ISFED, Международной прозрачностью и Ассоциацией молодых юристов заявление подписали еще 15 организаций.

