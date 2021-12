Ассоциированное трио готово работать по направлению вступления в ЕС

Лидеры Ассоциированного трио — Грузии, Украины и Молдовы — заявили после саммита Восточного партнерства 15 декабря: «мы подтверждаем нашу полную готовность работать по направлению вступления в ЕС, что подкреплено сильной волей наших народов».

В совместном заявлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду призвали ЕС «поддержать суверенный выбор наших государств, все соответствующие шаги, предпринятые шаги по направлению евроинтеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины».

По словам трех лидеров, на саммите они отметили, что согласно Договору ЕС, любое европейское государство, которое уважает ценности договора, «может подать заявку на членство в ЕС».

В совместном заявлении говорится, что инициатива Ассоциированного трио остается приверженной дальнейшему стратегическому развитию Восточного партнерства в соответствии с принципами дифференциации и инклюзивности. Согласно заявлению, трио готово усилить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию трех стран с Евросоюзом, в том числе «продолжить тесное сотрудничество для укрепления верховенства закона и продвижения реформ».

Ассоциированное трио надеется, что отраслевое сотрудничество с ЕС будет усилено в различных областях, таких как зеленое и цифровое преобразование, связность, энергетическая безопасность, правосудие и внутренние дела, стратегические коммуникации и здравоохранение.

«Мы выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между странами трио и Евросоюзом по направлению интеграции в единый цифровой рынок ЕС», — говорится в заявлении.

Три страны отметили, что незаконная оккупация Россией территории Грузии, ее агрессия на востоке Украины и аннексия Крыма, а также неурегулированный конфликт в Приднестровье «представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом».

Осуждая «явное нарушение» суверенитета и территориальной целостности нескольких государств Восточного партнерства, включая разжигание и поддержку конфликтов, использование дезинформации и кибератак, нарушения прав человека, три страны подчеркнули важность дальнейшего укрепления устойчивости и единой политики безопасности и обороны (CSDP); единой внешней политики и политики безопасности (CFSP).

