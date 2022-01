Из-за нехватки времени у председателя Парламента Грузии депутаты Европарламента отменили визит

Фасилитаторы Диалога Жана Монне, депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Мария Кальюранд и Мириам Лексманн заявили, что их визит в Грузию, который был запланирован на 21-22 января, отменен, поскольку председатель Парламента «Шалва Папуашвили не смог найти время для участия в процессе».

Заявление было сделано на фоне и без того натянутых отношений между властями Грузинской мечты и Брюсселем по ряду вопросов, включая назначение судей Верховного суда и членов Высшего совета юстиции, отказ от кредита ЕС и предполагаемую слежку Грузии за западными дипломатами.

В заявлении, опубликованном 21 января, три депутата Европарламента отметили, что «визит был направлен на изучение возможности начала Диалога Жана Монне с Парламентом Грузии, целью которого является развитие межпартийного диалога для построения лучшей демократической парламентской культуры и доверия».

Депутаты Европарламента выразили сожаление по поводу того, что политические условия, необходимые для начала процесса, не могут быть выполнены на данном этапе.

«Мы считаем, что Парламент Грузии играет ключевую роль и несет ответственность за устранение существующей пагубной политической (поляризации) в стране и продвижение инклюзивной и реформистской повестки дня», — заявили депутаты Европарламента.

Отметив, что они готовы помочь, депутаты Европарламента призвали Парламент Грузии подготовить почву для начала процесса Диалога Жана Монне.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон написала в Twitter, что процесс диалога затянулся из-за Парламента Грузии. Она указала на поляризацию в стране и сказала, что «сейчас, как никогда раньше, для борьбы с вызовами Грузии необходим функционирующий Парламент».

Со своей стороны, депутат Европарламента Лексманн подчеркнула, что, в то время, когда депутаты Европарламента привержены Диалогу Жана Монне, они ожидают того же и от Парламента Грузии.

Диалог Жана Монне — это формат парламентского посредничества и диалога, разработанный Европарламентом, основа которому была заложена в 2016 году. В июне 2021 года три депутата Европарламента были избраны для содействия процессу «Диалога Жана Монне», и это произошло вслед за достижением Соглашения между Грузинской мечтой и оппозицией 19 апреля при посредничестве ЕС. В конце июля правящая партия в одностороннем порядке вышла из соглашения.

Шалва Папуашвили был избран председателем Парламента 29 декабря после того, как бывший спикер Каха Кучава внезапно подал в отставку и отказался от депутатского мандата.

