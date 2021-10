Дипломатический корпус «серьезно обеспокоен» предполагаемой скрытой слежкой

Представительная группа послов дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, встретилась 4 октября с вице-премьером и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, чтобы выразить «серьезную обеспокоенность» по поводу «предполагаемых» фактов прослушивания телефонных разговоров со стороны Службы госбезопасности Грузии, информация о которых просочилась в СМИ недавно.

В совместном заявлении дипломатов, опубликованном после встречи, говорится, что незаконная слежка «грубо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и наносит ущерб нормальной дипломатической деятельности в Грузии».

По информации Министерства иностранных дел Грузии, группе дипломатов, в которую входили нунций Святейшего Престола в Грузии Жосе Авеллино Бетанкур, глава миссии ЕС в Грузии Карл Харцель, посол США Келли Дегнан и посол Японии Имамура Акира, Давид Залкалиани предоставил информацию о следственных действиях, проводимых Прокуратурой Грузии.

Заявление Министерства иностранных дел Грузии

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Грузии, министр подтвердил «заинтересованность и четкую позицию» властей Грузии «в установлении истины вокруг распространенной информации».

«Дипломатам была предоставлена информация о следственных действиях, проводимых Прокуратурой Грузии, которые включают установление подлинности материалов, распространенных СМИ, их происхождения и т. д.», — говорится в заявлении МИД.

На встрече в очередной раз была выражена готовность к тому, что Грузия открыта для получения дополнительной правовой помощи от других заинтересованных международных партнеров.

В заявлении подчеркивается, что Грузия обратилась к США и другим странам за правовой помощью, как только начались процессуальные действия.

«На встрече в очередной раз было подчеркнуто и подтверждено, что государство привержено международным обязательствам, в том числе принципам Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов», — говорится в заявлении МИД.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)