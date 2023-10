ილია დარჩიაშვილი ეკონომიკისა და მართლმსაჯულების საკითხებში ევროკომისრებს შეხვდა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგს სტუმრობს, ევროკომისარს ეკონომიკის საკითხებში, პაოლო ჯენტილონის და ევროკომისარს მართლმსაჯულების საკითხებში, დიდიე რეინდერსს შეხვდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოს მიერ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი.

Had a very productive meeting with EU Commissioner for Economy – @PaoloGentiloni. We talked about Georgia's progress on the EU accession path, as well as in terms of implementing the Commission's 12 recommendations. We also focused on the importance of enhancing economic bonds… pic.twitter.com/Cvu1bOsovI — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 3, 2023

ილია დარჩიაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ გაწეული ძალისხმევა შესაბამისად იქნება შეფასებული და ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. მისი თქმით, რეფორმები ევროკავშირის ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და ვენეციის კომისიისა და ეუთო/ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ხორციელდება.

ანალოგიური გზავნილი დარჩიაშვილმა ევროკომისარ რეინდერსთან შეხვედრაზეც გაიმეორა.

During my visit to Strasbourg, I met @dereynders, EU Commissioner for Justice. I focused on Georgia's progress in implementing the EU's recommendations and once again reiterated our country's commitment to becoming a member of 🇪🇺. pic.twitter.com/XJJ14eLbId — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 3, 2023

