ჯოზეფ ბორელი საქართველოში შეხვედრებს მართავს

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ჯოზეფ ბორელმა 8 სექტემბერს საქართველოში ოფიციალური შეხვედრები დაიწყო. იგი საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა და საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილა. „საქართველო ჩვენი ძლიერი პარტნიორია. მხარს ვუჭერთ ძლიერ ინსტიტუტებს, რომლებიც ერთად მუშაობენ პროგრესზე ევროპული მომავლისკენ“, – დაწერა ბორელმა Twitter-ზე.

Good meeting with @Zourabichvili_S on Georgia’s path to the EU and regional security situation.



Georgia is our strong partner. We support strong institutions working together on progress towards its EU future. pic.twitter.com/wJd6VtkFLP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023

ვიზიტის ფარგლებში, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრს, ილია დარჩიაშვილს შეხვდა. ბორელის თქმით, მათ შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შესაბამისობისა და უფრო ფართო რეგიონული საკითხები განიხილეს. „ევროკავშირი მზადაა დაგეხმაროთ 12 პრიორიტეტის შესრულებაში. მზად ვართ, მხარი დავუჭიროთ საქართველოს მისწრაფებას ევროკავშირში“, – დაწერა ბორელმა Twitter-ზე.

Started my day discussing Georgia’s European integration path, incl importance to increase foreign policy alignment & wider regional matters with FM @iliadarch.



The EU stands ready to help you meeting the 12 priorities. We are fully committed to support Georgia's EU aspirations. pic.twitter.com/N4TuAOrsnV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო „საქართველოს პროგრესს ევროინტეგრაციის გზაზე და ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებას“, ასევე რეგიონში და მის მიღმა არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს.

At the meeting with EU High Representative @JosepBorrellF, we discussed Georgia's progress on the EU integration path and implementation of the EU Commission's 12 recommendations. We also touched upon the security challenges in the region and beyond. I expressed gratitude for… pic.twitter.com/Fff8iIsFSe — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 8, 2023

დღესვე ბორელი პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობისა და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მან პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოლარიზაციის არსებობა აღიარა, და აღნიშნა, რომ „ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა ითანამშრომლოს რეფორმების დღის წესრიგის წინსვლისთვის“.

Met with Speaker @shpapuashvili, Parliamentary majority & opposition in @Geoparliament



Polarisation is part of political life, but needs to be measured. All political parties must cooperate to advance the reform agenda.



The EU accession process needs to be a national endeavour. pic.twitter.com/VKLL14YiJ5 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023

