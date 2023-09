ილია დარჩიაშვილი ირლანდიას სტუმრობს

საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი 13-15 სექტემბერს ოფიციალური ვიზიტით ირლანდიაში იმყოფება, სადაც სენატის თავმჯდომარეს ჯერი ბუტიმერს, პარლამენტის სპიკერს შონ ო ფარელს, ირლანდიის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრს, ვიცე-პრემიერ მიჰოლ მარტინს, ევროპულ საქმეთა და თავდაცვის სახელმწიფო მინისტრს პიტერ ბურკეს, სახელმწიფო მინისტრს საერთაშორისო განვითარებისა და დიასპორის საკითხებში, შონ ფლემინგსა და დუბლინის ლორდ-მერს დოჰი დე როისტის ხვდება.

ვიზიტის ფარგლებში, დარჩიაშვილი ასევე შეხვდება ირლანდიაში მყოფი ქართული დიასპორის წარმომადგენლებსაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-რელიზის თანახმად, მრავალი წლის შემდგომ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი ოფიციალური ვიზიტი ირლანდიაში პირველად ხორციელდება.

შეხვედრა ირლანდიის პარლამენტის სპიკერთან

ირლანდიაში პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ილია დარჩიაშვილი 14 სექტემბერს ირლანდიის პარლამენტის სპიკერს, შონ ო’ფარელს შეხვდა, სადაც მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ „მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობები“ განიხილეს და „მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის არსებულ დინამიკას“ მიესალმნენ.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციის საკითხზე. ილია დარჩიაშვილმა ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესსა და მთავრობის ძალისხმევაზე ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად. თავის მხრივ, პარლამენტის სპიკერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ირლანდიის „ურყევი მხარდაჭერა“ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ გამოწვევებს და ევროკავშირის როლს მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. ირლანდიის პარლამენტის თავმჯდომარემ მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.

შეხვედრა ირლანდიის სენატის თავმჯდომარესთან

ვიზიტის ფარგლებში ილია დარჩიაშვილი ირლანდიის სენატის თავმჯდომარეს, ჯერი ბუტიმერს შეხვდა. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, დარჩიაშვილი მიესალმა ირლანდიის პარლამენტის კონსოლიდირებულ მიდგომას საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხებისადმი, რაც ნათლად დაფიქსირდა სხვადასხვა მხარდამჭერ რეზოლუციასა თუ საპარლამენტო მოსმენაზე. შეხვედრაზე ირლანდიის სენატის წევრებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს ირლანდიის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ და გამოთქვეს მზადყოფნა „გაუზიარონ ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანების საკუთარი გამოცდილება“. დარჩიაშვილმა, თავის მხრივ, მათ გააცნო საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მიმდინარეობა და ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების მხრივ არსებული პროგრესი.

შეხვედრაზე აღინიშნა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გეოპოლიტუკური მნიშვნელობა და გამოითქვა იმედი, რომ საქართველოს მიერ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე გაწეული ძალისხმევა სათანადოდ იქნება ასახული ევროკომისიის ანგარიშში. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ირლანდიის პარლამენტში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წევრები. მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარემ, სენატორმა ვილსონმა, კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ ირლანდიელი პარლამენტარები მხარს უჭერენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას.

ირლანდიის სენატის თავმჯდომარემ განსაკუთრებით აღნიშნა ირლანდიაში ქართული დიასპორის მნიშვნელოვანი როლი ირლანდიის კულტურული მრავალფეროვნებისა და ქვეყნების დაახლოების პროცესში. შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე მიმოიხილეს რეგიონში არსებული გამოწვევები და უსაფრთხოების გარემო. ილია დარჩიაშვილმა ჯერი ბუტიმერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ისევე, როგორც ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ ურყევი მხარდაჭერისთვის.

შეხვედრა დუბლინის ლორდ-მერთან

ირლანდიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დუბლინის ლორდ-მერს დოჰი დე როისტის შეხვდა. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, მხარეები მიესალმნენ თბილისისა და დუბლინის წარმატებულ პარტნიორობას და ისაუბრეს ორ ისტორიულ ქალაქს შორის გამოცდილების გაზიარებაზე ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა სატრანსპორტო პოლიტიკა, ისტორიული უბნების განვითარება და ეკოლოგია.

დუბლინის ლორდ მერი დაინტერესდა საქართველოში არსებული ეფექტიანი სამოქალაქო სერვისებით, მოქალაქეთა ერთი ფანჯრის მომსახურების პრინციპით და აღნიშნა, რომ „ურთიერთსასარგებლო იქნება თანამშრომლობა თანამედროვე გამოწვევების დასაძლევად“. ამასთან, „მხარეებმა კმაყოფილებით აღნიშნეს საქართველოს აქტიური მონაწილეობა წმინდა პატრიკის დღისადმი მიძღვნილ გლობალურ მწვანე კვირეულში, რომელიც ირლანდიის ინიციატივით მთელ მსოფლიოში იმართება“, – ნათქვამია საგარეო უწყების პრეს-რელიზში.

