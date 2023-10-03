Глава МИД Грузии встретился с еврокомиссарами по вопросам экономики и правосудия

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, который с двухдневным официальным визитом находится в Страсбурге, встретился с еврокомиссаром по экономическим вопросам Паоло Джентилони и еврокомиссаром по вопросам правосудия Дидье Рейндерсом.

По информации МИД Грузии, на встрече обсуждался процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Had a very productive meeting with EU Commissioner for Economy – @PaoloGentiloni. We talked about Georgia's progress on the EU accession path, as well as in terms of implementing the Commission's 12 recommendations. We also focused on the importance of enhancing economic bonds… pic.twitter.com/Cvu1bOsovI — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 3, 2023

Илья Дарчиашвили выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены соответствующим образом и стране будет предоставлен статус кандидата. По его словам, реформы проводятся в тесном сотрудничестве с институтами Евросоюза и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Аналогичное послание Дарчиашвили повторил на встрече с еврокомиссаром Рейндерсом.

During my visit to Strasbourg, I met @dereynders, EU Commissioner for Justice. I focused on Georgia's progress in implementing the EU's recommendations and once again reiterated our country's commitment to becoming a member of 🇪🇺. pic.twitter.com/XJJ14eLbId — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 3, 2023

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