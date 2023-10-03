Глава МИД Грузии встретился с еврокомиссарами по вопросам экономики и правосудия
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, который с двухдневным официальным визитом находится в Страсбурге, встретился с еврокомиссаром по экономическим вопросам Паоло Джентилони и еврокомиссаром по вопросам правосудия Дидье Рейндерсом.
По информации МИД Грузии, на встрече обсуждался процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Илья Дарчиашвили выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены соответствующим образом и стране будет предоставлен статус кандидата. По его словам, реформы проводятся в тесном сотрудничестве с институтами Евросоюза и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.
Аналогичное послание Дарчиашвили повторил на встрече с еврокомиссаром Рейндерсом.
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