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Источник: МИД Грузии
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Глава МИД Грузии встретился с еврокомиссарами по вопросам экономики и правосудия

Civil.ge Send an email 03/10/2023 - 18:16
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Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, который с двухдневным официальным визитом находится в Страсбурге, встретился с еврокомиссаром по экономическим вопросам Паоло Джентилони и еврокомиссаром по вопросам правосудия Дидье Рейндерсом.

По информации МИД Грузии, на встрече обсуждался процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Илья Дарчиашвили выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены соответствующим образом и стране будет предоставлен статус кандидата. По его словам, реформы проводятся в тесном сотрудничестве с институтами Евросоюза и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Аналогичное послание Дарчиашвили повторил на встрече с еврокомиссаром Рейндерсом.

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Civil.ge Send an email 03/10/2023 - 18:16
8 Less than a minute

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