საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე 12-13 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს ესწრება, რომლის ფარგლებშიც მან უკვე მიიღო მონაწილეობა უკრაინის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში, ასევე ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს, ადმირალ რობ ბაუერს შეხვდა.

MoD Burchuladze is in Brussels 🇧🇪. MoD already met w/ @jensstoltenberg 🇬🇪 MoD Burchuladze will attend 🇺🇦 Defense Contact Group meeting in Ramstein format where countries will discuss situation in Ukraine, current needs & support from #NATO member and partner states. pic.twitter.com/ITqahhfkc1

— MOD Georgia (@ModGovGe) October 12, 2022