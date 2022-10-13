Министр обороны Грузии принимает участие в Министериале обороны НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принимает участие в Министериале обороны НАТО в Брюсселе 12-13 октября, в рамках которого он уже принял участие в заседании Контактной группы по Украине, а также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Робом Бауэром.
Заседание Контактной группы Украины
12 октября министр обороны Грузии принял участие в заседании контактной группы Украины в Брюсселе. Группа была создана после российского вторжения в Украину и призвана оценивать потребности страны, а также проблемы безопасности, стоящие перед США и их союзниками. Встреча Контактной группы по Украине, организованная Министерством обороны США, прошла в третий раз.
Министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении на заседании группы подчеркнул, что «эта группа по-прежнему едина и сильна. Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу».
После встречи Бурчуладзе заявил, что «тема Грузии по-прежнему остается актуальной».
«Мы в списке спикеров, которые рассказывают о вызовах, стоящих сегодня перед нашим регионом, всей Европой и всем миром», — сказал министр.
Встреча с председателем Военного комитета НАТО
По информации Министерства обороны Грузии, во время встречи с адмиралом Робом Бауэром 13 октября министр обороны рассмотрел ситуацию с безопасностью в регионе, военную агрессию России в Украине и вызовы, стоящие перед Грузией.
На встрече Джуаншер Бурчуладзе отметил, что решения, принятые на Мадридском саммите НАТО, помогут стране повысить обороноспособность и приблизить сферу обороны и безопасности к стандартам НАТО.
Он поблагодарил адмирала Бауэра за его «решительную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее интеграции в НАТО.
В рамках визита министр обороны Грузии также встретится с помощником генерального секретаря НАТО в сфере разведки и безопасности Дэвидом Катлером.
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