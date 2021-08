რამდენიმე ოპოზიციიურმა პარტიამ ახალი პოლიტიკური პლატფორმა – „მესამე ძალა“ შექმნა

სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პოლიტიკური პოლარიზაციის დამარცხების მიზნით, დღეს ახალი პოლიტიკიური პლატფორმის – „მესამე ძალის“ შექმნის შესახებ განაცხადა.

ახალ პოლიტიკურ პლატფორმას სხვებთან ერთად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ კეკენაძე და რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატი ხათუნა სამნიძეც შეუერთდნენ.

