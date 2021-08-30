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Несколько оппозиционных партий создали новую политическую платформу — «Третья сила».
Лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе объявил сегодня о создании новой политической платформы — «Третьей силы», чтобы победить политическую поляризацию на октябрьских местных выборах.
К новой политической платформе присоединились бывший председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, представитель Свободных демократов Тамар Кекенадзе и депутат Республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Продолжение следует…
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