Несколько оппозиционных партий создали новую политическую платформу — «Третья сила».

Лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе объявил сегодня о создании новой политической платформы — «Третьей силы», чтобы победить политическую поляризацию на октябрьских местных выборах.

К новой политической платформе присоединились бывший председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, представитель Свободных демократов Тамар Кекенадзе и депутат Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

Продолжение следует…

