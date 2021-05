მსოფლიო ლიდერებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს

უცხოური ქვეყნების პირველმა პირებმა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და ოფიციალურმა პირებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 103-ე წლისთავი მიულოცეს.

პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჟეი დუდამ, რომელიც ერთადერთი სახელმწიფო მეთაური იყო, რომელიც დღეს თბილისს სტუმრობდა, თავისუფლების მოედანზე განაცხადა, რომ „ჩვენი ერთობა და სოლიდარობა წინ უნდა აღუდგეს ნებისმიერ იმპერიალისტურ მარშს“.

„პოლონეთი და პოლონელები ყოველთვის იქნებიან საქართველოს სანდო მოკავშირე, მოკავშირე, რომელიც ყველა თავის შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა საქართველოს გვერდით იდგეს და ხელი შეუწყოს საქართველოს ინტეგრაციას ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში“, – განაცხადა პრეზიდენტმა დუდამ და დასძინა, რომ “გაერთიანებულ ევროპასა და ნატოში საკმარისი ადგილია აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩვენი მეგობრების მისაღებად, საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას მისაღებად“.

საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დამოუკიდებლის დღეს მილოცვა აშშ-ის პრეზიდენტისგან, ჯო ბაიდენისგან მიიღო. პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ აშშ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მის გვერდით დგას.

დამოუკიდებლობის დღე ქართველ ხალხს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმაც მიულოცა და აღნიშნა, რომ აშშ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას.

„ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებთ, რომელიც საერთო ღირებულებებს ეყრდნობა. მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს დემოკრატიული პროცესების გაძლიერების, უფრო დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნისა და სრულფასოვანი პარლამენტის უზრუნველყოფის გზაზე“, – განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა.

გაერთიანებული სამეფოს დედოფალმა, ელისაბედ მეორემ საქართველოს მოსალოცი ბარათი გამოუგზავნა.

"თქვენს აღმატებულებას და საქართველოს მოსახლეობას საუკეთესო სურვილებით ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს" მისი უდიდებულესობა დედოფალ ელისაბედ მეორის მოლოცვა. Message from HM Queen Elizabeth II on #Georgia Independence Day#26მაისი

🇬🇪🇬🇧@MarkClaytonFCDO pic.twitter.com/Qss5Toey7U — UK in Georgia (@UKinGeorgia) May 26, 2021

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ჩარლ მიშელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს Twitter-ზე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და მისი ამბიციური რეფორმების დღის წესრიგს.

Warmest congratulations to Georgia 🇬🇪 on its Independence Day. The EU values our strong partnership and will continue to stand by Georgia firmly in friendship and in support of its territorial integrity and its ambitious reforms agenda. pic.twitter.com/C1ZyBdyTuU — Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021

საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა თავის ქართველ კოლეგას, სალომე ზურაბიშვილს მისალოცი წერილი გამოუგზავნა. „საქართველომ შეძლო, დაემტკიცებინა დამაჯერებელი სვლა დემოკრატიის, ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოებისა და რეფორმების გაგრძელების გზაზე“, – წერს მაკრონი.

საქართველოს პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ მისალოც წერილში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ „ჩვენი სახელმწიფოთაშორისი, მდიდარი ტრადიციების მქონე ურთიერთობების მასშტაბი კიდევ უფრო ფართოვდება და დღეს სტრატეგიულ პარტიორობად ფორმირდება“.

ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, რომ „ჩემი ქვეყანა არასდროს შეეგუება რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპაციას“. „საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია“.

Congratulations @Zourabichvili_S and Georgian people on Independence Day.

Lithuania supports your aspiration to build a democratic, prosperous and secure European state! pic.twitter.com/uTayv4VTTt — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 26, 2021

საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე თურქეთის პრეზიდენტმა, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა, მოლდოვას პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა, არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრემიერ-მინისტრმა, ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერმა მიულოცეს.

ისლანდიის პრეზიდენტმა გუდნი იოჰანესონმა, ასევე სხვადასხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა და ოფიციალურმა პირებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე Twitter-ზე მიულოცეს.

Sending sincere congratulations from Iceland🇮🇸 to the people of Georgia🇬🇪 and to President @Zourabichvili_S as you celebrate your Independence Day. Hope to visit your beautiful country some day. Gilotsav Sakartvelo! — President of Iceland (@PresidentISL) May 26, 2021

სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

We warmly congratulate friendly people of #Georgia on National #IndependenceDay. Wishing progress and prosperity. გულითადად გილოცავთ საქართველოს და მეგობარ ქართველ ხალხს ეროვნულ დღესასწაულს – საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. pic.twitter.com/lTVWQjE8sr — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) May 26, 2021

სლოვენიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

🇸🇮🤝🇬🇪 Congratulations on #IndependenceDay of #Georgia in the year marking the 30th anniversary of the restoration of the country's independence. Wishing progress, prosperity and well-being of Georgia and its people. pic.twitter.com/8JQ2faZ1bV — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) May 26, 2021

ალბანეთის ევროპისა და საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Happy Independence Day #Georgia!

Albania extends its warmest congratulations to the people & our colleagues of @MFAgovge on their independence day! Looking forward to further deepening cooperation between our countries.🇦🇱🇬🇪 pic.twitter.com/6Rv0EFfBz9 — Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) May 26, 2021

თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Happy Independence Day to our Neighbor and Strategic Partner #Georgia.🇹🇷🇬🇪@MFAgovge pic.twitter.com/D3HGXeClJ0 — Turkish MFA (@MFATurkey) May 26, 2021

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Congratulations to friendly Georgia on Independence Day! Looking forward to the further development of strategic partnership between 🇺🇦 & 🇬🇪. Joining efforts for the European and Euro-Atlantic integration of our countries! #StrongerTogether#Saqartvelos gaumarjos! pic.twitter.com/6ex1Sv3MWQ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 26, 2021

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Happy birthday, #Georgia! Sincere congratulations to our freedom loving 🇬🇪 friends, 🇪🇪 stands by you. pic.twitter.com/F8N80L73Jb — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 26, 2021

რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

#Romania 🇷🇴 wishes Happy Independence Day to #Georgia 🇬🇪, looks forward to strengthening bilateral cooperation & expresses firm commitment to continue supporting 🇬🇪 in following its European and Euro-Atlantic path. @MFAgovge pic.twitter.com/lgTkFQvXH2 — MFA Romania (@MAERomania) May 26, 2021

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Our best wishes to our #Georgian 🇬🇪 friends on Independence Day! You can always count on #Lithuania’s 🇱🇹 support for democratic and European future of #Georgia. ლიეტუვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/AGFoC8MIQD — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 26, 2021

ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Congratulations to the people of #Georgia on their Independence Day and warmest wishes for peace, security, and prosperity 🇬🇪 pic.twitter.com/6rqeBaQt5j — Latvian MFA (@Latvian_MFA) May 26, 2021

სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Our best wishes and sincere congratulations to @MFAgovge and to the people of #Georgia on their #IndependenceDay. pic.twitter.com/H8kO52y7DO — MFA Serbia (@MFASerbia) May 26, 2021

პარაგვაის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

Desde la República del #Paraguay 🇵🇾, saludamos y felicitamos a #Georgia 🇬🇪 con motivo de conmemorarse un aniversario más de su Independencia y la proclamación de la Primera República, deseando bienestar y prosperidad a ese país. pic.twitter.com/fXDX0b6JVV — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) May 26, 2021

ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონ-ტაუბადელმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ადვილად არ მოიპოვება, მაგრამ მათთვის ბრძოლა ღირს. „ამ ბრძოლაში თქვენ მარტო არ ხართ“, – დასძინა მან.

🇬🇪 Happy #independenceday #Georgia #Sakartvelo, this time from your close partner – #Ukraine. #26May is a reminder that #Independance and #Freedom do not come easy but they are worth fighting for. In this fight you are not alone.

1/3 pic.twitter.com/C1Rh6SBXI7 — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 26, 2021

კიდევ ერთმა ევროპარლამენტარმა, სვენ მიკსერმა განაცხადა, რომ „საქართველო ევროპაა“.

Congratulations to Georgia on their Independence Day. 30 years ago, Georgia regained independence and continues the legacy of the First Democratic Republic. Georgia is Europe! 🇬🇪 — Sven Mikser (@svenmikser) May 26, 2021

საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა 1921 წლის 25 აპრილს საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის შემოჭრის შემდეგ დაკარგა. ქვეყანამ დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს, 1918 წლის 26 მაისის დეკლარაციის საფუძველზე აღადგინა.

